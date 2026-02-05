Aegean torna a Bari: volo per Atene da giugno

Aegean torna a Bari: volo per Atene da giugno
05 Febbraio 07:00 2026

Dopo anni di assenza, la compagnia aerea Aegean torna a Bari, e lo fa con il collegamento estivo Bari-Atene, che sarà effettuato tre volte alla settimana (domenica, mercoledì e venerdì), da fine giugno a inizio settembre.

Un collegamento che rafforza ulteriormente l’offerta internazionale dell’aeroporto di Bari, confermando la centralità dello scalo pugliese nelle strategie dei vettori che investono sul territorio.

«Il ritorno di Aegean – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un’importante opportunità di crescita per il traffico passeggeri e un segnale concreto della fiducia che i vettori continuano a riporre nel nostro sistema aeroportuale. Il collegamento con Atene, importante capitale europea e hub strategico, non è solo un volo, ma l’unione tra due territori molto simili tra loro per cultura, enogastronomia e turismo».

  Articolo "taggato" come:
AegeanAeroporti di PugliaAntonio Maria VasileAteneBariGrecia
  Categorie
More NewsVolare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Ita aumenta gli stipendi. E spiana la strada a Lufthansa

Cancellazioni o ritardi aerei, Tar Piemonte: “Rimborsi automatici”

Cancellazioni o ritardi aerei, Tar Piemonte: “Rimborsi automatici”

Ita, urgono 300 milioni: trattativa con le banche

Ita, urgono 300 milioni: trattativa con le banche