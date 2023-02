Aer Lingus lancia la strategia di comunicazione “You’re Very Welcome”

“You’re Very Welcome” è il nuovo payoff di Aer Lingus per la comunicazione 2023 del brand. La nuova strategia comunicativa arriva dopo 7 anni dalla precedente campagna e posiziona il brand come una compagnia aerea moderna incentrata sulla persona e che incarna i valori irlandesi.

La nuova strategia prende forma attraverso uno spot televisivo e digital: si svolge su un Airbus A330 in volo su una rotta transatlantica e racconta le storie dei passeggeri e dell’equipaggio di cabina la cui condotta definisce la compagnia. La prima storia racconta il viaggio di una bambina premurosa e paziente e della sua famiglia, e dei piccoli ma intuitivi modi con cui l’equipaggio di cabina si prende cura di lei.

«È l’inizio di una nuova storia. Aer Lingus è un brand iconico irlandese e la nostra ambizione è di raggiungere nuovi mercati nel 2023 attraverso la modernizzazione del nostro brand e delle piattaforme digitali – ha detto Susanne Carberry, chief customer officer di Aer Lingus – Crediamo di distinguerci dalle altre compagnie aeree grazie alla nostra determinazione nel mettere al primo posto le persone e nell’esaltare i valori irlandesi sia in patria che all’estero. L’assistenza personalizzata per cui il nostro team è noto, in particolare a bordo, è al centro della nuova strategia del brand e prende forma in questa nuova campagna pubblicitaria. I nuovi valori del brand ci consentiranno di continuare a mettere in luce le vicende umane dei nostri preziosi clienti in tutti i mercati a livello globale».