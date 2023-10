Aereo+treno: la formula che conquista l’Europa

Europa patria dell’intermodalità: lì dove il modello Air+Rail, che garantisce un viaggio più fluido e maggiori vantaggi per i clienti, è una realtà che si è sedimentata nel tempo e che non ha paragoni nel resto del mondo.

Ultimo caso in ordine di tempo è quello di Ita Airways che ha stretto una partnership con W2 by GO7per il trasporto combinato aereo+treno su alcune destinazioni della rete Deutsche Bahn Ag in Germania e Svizzera: 13 nuove destinazioni, di cui 12 in territorio tedesco (Colonia, Düsseldorf, Stoccarda, Dresda, Monaco di Baviera, Lipsia, Berlino, Amburgo, Hannover, Norimberga, Munster, Brema) e una in territorio elvetico (Basilea).

Il modello dell’intermodalità ha ricevuto una spinta fondamentale negli ultimi anni grazie all’attenzione alla sostenibilità dell’Unione europea e dei singoli governi – che ha scatenato una ricerca dell’integrazione tra l’aereo e un modello più sostenibile come il treno – e grazie a una grande rete europea su ferro che raggiunge più facilmente gli hub aeroportuali e ha sviluppato un’ampia rete ad alta velocità.

A sviluppare l’idea d’intermodalità ha contribuito infine l’idea che su alcune rotte a corto raggio il treno resti molto competitivo rispetto ai voli e possa essere un alimentatore della capacità a lungo raggio dei grandi gruppi come Lufthansa e Air France-Klm.

Fino ai casi estremi come in Francia, dove il treno è “obbligatorio” in sostituzione dell’aereo sulle tratte domestiche, quando il percorso è inferiore alle 2 ore e mezza.

Nel frattempo però il colosso delle crociere Msc sta sperimentando un altro modello di intermodalità. Lo scorso 2 ottobre Mediterranean Shipping Company (Gruppo Msc) ha annunciato infatti l’accordo vincolante per acquisire una quota di circa il 50% in Italo Ntv diventando proprietario della metà di uno dei principali operatori privati europei di treni ad alta velocità.

L’esempio Fco Connect

L’ultimo in ordine di tempo è un prodotto tutto italiano: il servizio Fco Connect che permette check-in unico e consegna bagagli per i viaggiatori che utilizzano il sevizio d’intermodalità treno più aereo da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino e che vede la collaborazione di Aeroporti di Roma, Ita Airways e Trenitalia.

Il progetto vede proprio Trenitalia ampliare il servizio, con maggiori treni diretti da e per le città di Napoli, Firenze, Bologna proprio verso Fiumicino; e prossimamente anche Lufthansa dovrebbe poter aderire al servizio, soprattutto una volta firmato l’ingresso con il 41% nella compagnia tricolore Ita Airways.

Fco Connect è frutto, infatti, di un memorandum of understanding firmato a febbraio e che prevedeva l’adesione anche del Gruppo Lufthansa. In parole povere, quindi, se l’acquisizione di Ita da parte del colosso tedesco andrà a buon fine sarà quasi automatica l’estensione del servizio anche a tutti i membri della holding tedesca (Swiss Air, Brussels Airlines, Eurowings, Austrian).

L’accordo Db-Star Alliance

In questo speciale modello, tra l’altro, i tedeschi sono pionieri. Le ferrovie tedesche Db Bahn sono state le prime (e finora le uniche) a diventare partner intermodali di un’alleanza di compagnie aeree come Star Alliance.

«Da Friburgo a Singapore: tutto ciò di cui hai bisogno è un biglietto unico. Attraverso attraenti collegamenti intra-tedeschi mentre si collegano alle catene di viaggio internazionali, Deutsche Bahn e Star Alliance danno un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti», aveva detto a luglio 2022 Michael Peterson, membro del consiglio di amministrazione di Db Passenger Transport annunciando lo storico accordo con l’alleanza che conta 29 compagnie aeree partner (da Lufthansa a United passando per Air Canada, Singapore Airlines e Thai Airways).

L’alleanza si basa sul programma Lufthansa Express Rail, ovvero il programma che facilita lo spostamento tra l’hub della compagnia aerea all’aeroporto di Francoforte e le varie città tedesche servite dai treni ad alta velocità.

Ecco, per esempio, alcuni vantaggi dell’accordo tra Db Bahn e Star Alliance: i viaggiatori potranno con una sola prenotazione combinare i viaggi di andata e ritorno con i rispettivi treni inclusi, ricevendo tutte le carte di imbarco con orari e coincidenze calcolate; più scelta di orari e prezzi per i treni Ice in Germania; gestione rapida e personalizzata dei bagagli e check-in all’aeroporto di Francoforte; l’adesione ai vari programmi frequent fyer e conseguentemente accumulo di miglia o punti per tutte le 29 compagnie di Star Alliance.

La compagnia aerea Lufthansa, inoltre, ha anche un sistema noto come “Rail&Fly” dove i passeggeri possono viaggiare “da una qualsiasi delle oltre 5.600 stazioni della Deutsche Bahn” per l’aeroporto a tariffe flat.

I piani di Swiss e Austrian

Anche le singole compagnie aeree di Lufthansa Group hanno avviato i loro programmi air+rail. Swiss propone il servizio Air Rail che offre una rete di trasporto in prima classe in collaborazione con le Ferrovie Svizzere e consente di partire e arrivare da determinate stazioni ferroviarie che si trovano in Svizzera e nelle aree vicino ai confini.

La partnership è cresciuta nell’ultimo anno con l’aggiunta di Interlaken e Lucerna alle destinazioni servite da e per l’aeroporto di Zurigo (Basilea, Ginevra, Lugano; Berna, Friburgo, Losanna, Bergen e Monaco).

Austrian propone, invece, Rail and Fly che connette l’hub di Vienna con le stazioni ferroviarie di Linz, Salisburgo e Graz.

Il modello Air France-Klm

Anche il Gruppo Air France-Klm ha una lunga esperienza in questa tipologia di trasporto integrato. Air France, per esempio, prevede viaggi combinati treno+aereo da/per Bruxelles, Amsterdam e su Parigi e sul territorio francese con i treni Tgv o Thalys da quasi 25 anni.

Per quest’ultimo caso vengono proposti spostamenti tra una stazione nella Francia metropolitana e una destinazione internazionale (inclusi i voli diretti verso la Francia d’oltremare) quando l’attesa per la coincidenza prevista è inferiore a 24 ore.

Per Bruxelles, invece, chi viaggia in prima classe sul Tgv – quando sceglie un viaggio combinato tra Bruxelles e Parigi – può usufruire del team di ritiro bagagli con assistenza personalizzata presso le agenzie Air&Rail di Bruxelles-Sud e di Paris-Charles de Gaulle.

Lo stesso servizio– compreso il Bruxelles-Amsterdam – è condiviso e operato anche da Klm. INoltre, il vettore olandese inentiva i viaggi internazionali in treno come alternativa ai voli in sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il piano d’azione è stato elaborato alla fine del 2020 dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol, con gli operatori ProRail e NS Dutch Railways.

Recentemente proprio Klm ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in viaggio tra Amsterdam e Bruxelles quest’estate così da ridurre gradualmente i voli giornalieri tra le due città

I casi Iberia e Delta

Infine, c’è anche Iberia che ha il suo programma con biglietto unico chiamato Train & Fly, per le connessioni in Spagna con voli provenienti o diretti negli Stati Uniti o in America Latina, Iberia offre collegamenti ferroviari tramite Madrid per le maggiori città spagnole, tra cui Pamplona, Salamanca e Valencia.

L’unica extra-europea presente in elenco è Delta Air Lines, che proprio lo scorso ottobre ha allargato il suo programma europeo Air+Rail includendo anche i collegamenti dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso quattro città italiane – Bologna, Padova, Firenze e Napoli – in collaborazione con Trenitalia e Aeroporti di Roma.

Il programma Air+Rail del vettore Usa fornisce collegamenti ferroviari verso altre 20 destinazioni, comprese 12 nuove città per i clienti Delta nei Paesi Bassi, Italia, Svizzera e Regno Unito.