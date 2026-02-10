Aeroitalia apre la base di Genova

Nuova base operativa Aeroitalia presso l’Aeroporto di Genova “Cristoforo Colombo”: un significativo investimento per la compagnia nel nord-ovest d’Italia sull’aeroporto ligure dove sono basati due aeromobili e impiegati circa 20 membri di equipaggio.

L’operatività garantisce ai passeggeri un servizio dedicato con Atr 72-600 da 68 posti. Un’apertura avvenuta in occasione dell’avvio del nuovo collegamento Genova-Roma Fiumicino, che rafforza il ruolo di Genova come scalo di riferimento per il traffico business e leisure. Il volo viene operato dal lunedì al venerdì.

Con questa base Aeroitalia potenzierà anche l’operativo durante la stagione estiva, con i collegamenti tra la Liguria e la Sardegna, introducendo due nuove rotte: Genova-Alghero, operativo dal 5 giugno 2026 ogni lunedì e venerdì con due frequenze settimanali, e il volo ⁠Genova-Olbia operativo dal 4 giugno 2026 con partenze il giovedì e la domenica con due frequenze settimanali.

Per Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, «L’apertura della base di Genova rappresenta per Aeroitalia un tassello fondamentale nel nostro piano di sviluppo, con l’obiettivo di offrire ai cittadini liguri collegamenti puntuali, efficienti e in linea sia con le esigenze di lavoro sia con quelle di viaggio e tempo libero. Abbiamo scelto di investire sul Cristoforo Colombo per valorizzare il potenziale strategico di Genova come porta d’accesso alla Liguria e all’intero nord-ovest, con un’attenzione particolare ai collegamenti con Roma Fiumicino e alle destinazioni ad alto interesse turistico come la Sardegna nella stagione estiva. Siamo convinti che questa scelta contribuirà a generare valore per il territorio, migliorando la mobilità e stimolando i flussi commerciali e turistici in tutta la regione, a beneficio dell’economia locale e dell’attrattività complessiva della Liguria».

Legittima soddisfazione espressa da Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova: «La presentazione della nuova base operativa di Aeroitalia a Genova, il nuovo volo per Roma recentemente avviato e l’annuncio di due nuovi collegamenti diretti con Olbia e Alghero per la stagione estiva 2026 rappresentano ulteriori e concreti passi nel percorso di crescita del Genova City Airport. Il nuovo collegamento con la Capitale e due nuove rotte verso una destinazione strategica come la Sardegna testimoniano la ritrovata attrattività del Cristoforo Colombo nella geografia aeroportuale del Paese».