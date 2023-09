Aeroitalia aprirà da fine ottobre la rotta Roma-Catania

Un nuovo collegamento aereo tra Catania e Roma. Ad annunciarlo è Aeroitalia, la compagnia italiana guidata dall’amministratore delegato Gaetano Intrieri che così, dopo il recente lancio della rotta Roma-Palermo, si appresta a essere uno dei player protagonisti sui cieli della Sicilia. A partire dal 29 ottobre Aeroitalia opererà fino a quattro voli giornalieri per collegare la città etnea con la capitale.

«Siamo consapevoli dell’importanza strategica della Sicilia – ha affermato Intrieri questa mattina a Catania – non solo come attrazione turistica, ma anche come hub commerciale e centro di collegamento per molte altre destinazioni». Il nuovo volo si inserisce in una strategia più ampia che prevede l’avvio di nuove rotte da Catania verso destinazioni nazionali e internazionali.

L’annuncio di Intrieri ricade in un periodo di forti tensioni che coinvolgono le compagnie aeree, tra aumento dei costi e delle tariffe, rotte tagliate, accuse e rimpalli di responsabilità.

«Vogliamo offrire ai nostri clienti – ha aggiunto l’ad di Aeroitalia – servizi di alta qualità e connessioni efficienti da e per la Sicilia, contribuendo così al suo sviluppo economico e al potenziamento delle attività commerciali. Rinnoviamo l’entusiasmo di essere parte di questa sfida e di lavorare a stretto contatto con le comunità locali per costruire insieme un futuro di successo per la Sicilia e per l’Italia».

Soddisfazione da parte dei vertici di Sac, la società di gestione dell’aeroporto Fontanarossa, presenti alla conferenza stampa. «Ringraziamo Aeroitalia – hanno dichiarato il presidente e l’ad Giovanna Candura e Nico Torrisi – per l’importante investimento su Catania con l’avvio della rotta per Roma, la tratta più trafficata d’Italia, che rappresenta la risposta alle richieste pressanti dei viaggiatori che si muovono da e per la Sicilia. La nuova rotta annunciata oggi, che si aggiunge a quelle operate da e per Comiso, scalo al quale Aeroitalia ha guardato sin da subito con importanti investimenti, non solo evidenzia il grande appeal della rete aeroportuale della Sicilia orientale, ma consentirà di aumentare la concorrenza con ricadute positive, come abbiamo più volte sottolineato, sui prezzi dei biglietti».