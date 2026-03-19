Aeroitalia cala il poker di voli internazionali da Salerno

È un investimento operativo all’insegna del leisure puro quello annunciato da Aeroitalia sull’aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento di Salerno. Presso la Camera di commercio della provincia campana i vertici del vettore e della Gesac, la società di gestione dello scalo, hanno infatti annunciato quattro nuove rotte internazionali che saranno operative nei mesi di luglio ed agosto 2026: due verso le Baleari e due verso Mikonos e Santorini.

I voli da Salerno per Mykonos (e ritorno) – che verranno attivati dal 22 maggio – sono schedulati ogni giovedì e domenica, mentre i collegamenti da Salerno per l’altra isola greca, Santorini, sono previsti ogni venerdì e lunedì (sempre in andata e ritorno).

Riguardo alle Baleari, Aeroitalia opererà voli da Salerno per Ibiza (e ritorno) ogni mercoledì, mentre i collegamenti da Salerno su Palma Mallorca (e ritorno) sono programmati ogni martedì e sabato.

Tutti collegamenti che si aggiungeranno alle 19 frequenze settimanali verso importanti destinazioni nazionali – quali Genova, Milano–Malpensa, Torino e Trieste – grazie al posizionamento di un velivolo Embraer 190 da 100 posti. Nel dettaglio, il volo da Salerno a Milano Malpensa viene operato dal lunedì al venerdì due volte al giorno, mentre il sabato e la domenica è previsto un solo volo.

Il servizio da Salerno a Genova è assicurato ogni giovedì e domenica, il collegamento con Trieste e ritorno è schedulato ogni martedì e sabato, mentre i voli per Torino sono operativi tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì).

Gaetano Intrieri, amministratore delegato Aeroitalia, osserva: «Rafforziamo la nostra presenza e il nostro impegno sull’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, perché si tratta di un’infrastruttura chiave nel cuore di una regione unica come la Campania. Grazie alla sua posizione strategica tra il Cilento, la Costiera Amalfitana e le principali attrazioni della regione, lo scalo rappresenta una porta d’accesso ideale per milioni di viaggiatori italiani ed internazionali».

«Il successo di questa nuova fase – conclude Intrieri – è il risultato di una collaborazione virtuosa con la business community locale, le istituzioni e tutti gli stakeholder che hanno creduto nel progetto, grazie anche all’impegno e alla professionalità del gestore aeroportuale, che ha contribuito in modo determinante a trasformare una visione in realtà operativa. Insieme siamo pronti a sostenere la crescita della mobilità e a valorizzare al massimo le potenzialità turistiche ed economiche di questo territorio straordinario».