Aeroitalia cambia livrea e colori, ma non cede sul brand

Dopo mesi di contenziosi legali su colori, marchio e nome, Aeroitalia muta livrea ed elimina certi tratti somiglianti alla vecchia Alitalia, ma non cambierà il nome. È quanto ha rivelato il Corriere della Sera, anticipando il risultato della decisione dai vertici della compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri.

Sulla fusoliera ci sarà meno verde-bianco-rosso, mentre compare il blu scuro lungo la pancia e scompare la «A» stilizzata che tanto ricordava Alitalia. Il vettore tutto italiano, dunque, modifica il suo logo e la sua livrea, ma non cede sul brand.