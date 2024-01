Aeroitalia, ennesimo trasloco: l’hub sarà a Perugia

Trasloco clamoroso quello di Aeroitalia che, dal prossimo ottobre, lascerà Ancona e le Marche per trasferire il proprio hub strategico all’aeroporto di Perugia: è quanto dichiarato dal suo amministratore delegato Gaetano Intrieri. Un abbandono provocato, secondo le esplicite accuse di Intrieri, dal “mancato pagamento di fatture” da parte della Regione Marche attraverso la Atim, l’agenzia di promozione turistica marchigiana, con la quale Aeroitalia aveva siglato un accordo per volare su destinazioni nazionali e internazionali a fronte di un contributo di 750mila euro per l’avvio di attività promozionali veicolando la campagna Let’s Go Marche sui propri aeromobili.

Il contratto disatteso e il perdurare del “tira e molla” di responsabilità tra vettore e amministrazione locale ha indotto Intrieri a rompere gli indugi e dare l’annuncio di un trasloco operativo che a dire il vero non è certo una novità per Aeroitalia. Infatti, nel giugno 2023 la compagnia aerea aveva interrotto le operazioni dall’aeroporto di Forlì, formalizzando il suo divorzio dallo scalo dove aveva avviato i suoi primi collegamenti condividendo l’operazione turistica ‘Go to Fly’, con il tour operator Go To Travel, voluto dalla società di gestione dello scalo forlivese. Anche in questo caso c’era stato un rimpallo di responsabilità, con lo scalo di Forlì che accusava Aeroitalia di gravi inadempienze contrattuali.

Ora giunge la conferma dell’abbandono dello scalo marchigiano, i cui vertici, dopo aver preso atto della decisione di Aeroitalia di interrompere i voli per Barcellona, Vienna e Bucarest avvenuta nel novembre scorso, hanno diramato proprio in questi giorni una nota nella quale comunicano di aver avviato concrete trattative con Ryanair per garantirsi importanti e strategici collegamenti low cost verso la Spagna e la Grecia, quasi sicuramente già dai prossimi mesi.