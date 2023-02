Aeroitalia infrange il Sicilia il duopolio Ryanair-Ita

La compagnia aerea Aeroitalia annuncia una crescita importante del network per la summer con i voli sulla Sicilia in partenza il 27 marzo. Il vettore privato italiano aprirà nuovi collegamenti da Palermo e Catania verso Roma e da Catania verso Milano Bergamo e Forlì.

Sulle rotte da e per la Sicilia saranno impiegati aeromobili B737-800 in configurazione da 189 posti e Boeing 737-700 da 149 posti. Il network ampliato include i voli da Forlì per Trapani e da Milano Bergamo per Lampedusa.

L’ambizione di Aeroitalia, sostenuta da un accordo stretto con la Regione Siciliana, prevede la rottura del dupolio Ryanair-Ita Airways che avrebbe provocato un rialzo dei prezzi sulle tariffe da e per l’isola.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, già a ridosso delle feste natalizie era infatti intervenuto duramente sul caro voli in Sicilia facendo anche un esposto all’Antitrust su un eventuale cartello Ryanair-Ita Airways. «Dopo l’esposto presentato lo scorso dicembre, abbiamo lavorato in silenzio per rompere il patto di cartello tra compagnie aeree che danneggia la Sicilia. Dopo lo scandalo delle tariffe altissime praticate nel periodo natalizio non vorremmo che se ne prospettasse un altro per Pasqua. Abbiamo intrapreso una interlocuzione riservata e legittima con Aeroitalia che opererà voli da Catania e Palermo per Roma e Bergamo, ma anche altre rotte», ha detto il presidente in conferenza stampa.

Per il ceo Gaetano Intrieri, secondo quanto riporta Il Giornale di Sicilia, «c’è un solo vettore che copre il 60% dei voli in Italia (Ryanair, ndr) questo è un grossissimo problema per l’economia. Quello che stiamo cercando di fare è qualcosa di differente, che secondo me può fare da battistrada per diverse realtà del Paese. Non ci saranno speculazioni sui prezzi e la tariffa offerta da Aeroitalia non supererà i 150 euro a tratta».

Da Catania le nuove rotte saranno inaugurate il 27 marzo per Bergamo, il 30 marzo per Forlì e l’1 ottobre per Roma. Da Palermo l’1° giugno inizia il collegamento con Roma. Dal 18 giugno al 21 settembre il Trapani-Forlì e dal 3 giugno fino al 9 settembre il collegamento Lampedusa Bergamo.