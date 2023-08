Aeroitalia pigliatutto su Ancona: rotte in continuità e tre voli in Europa

La compagnia aerea Aeroitalia fa incetta di rotte all’aeroporto di Ancona grazie alla vittoria del bando per i voli in continuità territoriale e al conseguente lancio di tre nuovi collegamenti internazionali.

Nelle stesso ore in cui il vettore guidato da Gaetano Intrieri ha annunciato l’avvio a partire dal 1° settembre 2023 dei voli per Barcellona, Bucarest e Amsterdam da Ancona; Aeroitalia si è infatti vista assegnare i voli di continuità dall’aeroporto Sanzio per Roma, Milano e Napoli.

Aeroitalia – come sottolinea Il Corriere Adriatico – è stata l’unica compagnia italiana a partecipare al bando finanziato dal governo italiano e dalla Regione Marche per operare tre rotte da Ancona per Milano Linate, Napoli e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale.

I voli partiranno il 1° ottobre 2023 e fino al 2025 e saranno operati secondo lo schema previsto dal bando. Lo schema tariffario prevede 65 euro per la sola andata su Milano e 60 euro per quella su Roma e Napoli. La tariffa è valida per chi abita nella Regione Marche, persone diversamente abili, studenti universitari fino a 27 anni, bambini e ragazzi da 2 a 21 anni e persone della terza età oltre i 70 anni.

Lo schema operativo, invece, prevede due voli al giorno tra Ancona e Roma, un volo al giorno per Napoli a mezza giornata e due voli al giorno andata e ritorno (dal lunedì al venerdì, un volo al giorno sabato e domenica) per Linate.

Nel frattempo Aeroitalia ha quindi lanciato anche tre rotte internazionali sempre da Ancona: dal 1° settembre 2023 la compagnia aerea italiana opererà i collegamenti con frequenza bisettimanale. I voli fanno parte di un accordo quadro siglato tra AeroItalia e la società di gestione dell’aeroporto marchigiano.