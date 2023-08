Aeroitalia vira su Ancona: rotte in continuità e tre voli in Europa

Dopo la fine della “love story” con lo scalo di Forlì, la compagnia aerea Aeroitalia fa incetta (sulla stessa dorsale) di rotte all’aeroporto di Ancona grazie alla vittoria del bando per i voli in continuità territoriale e al conseguente lancio di tre nuovi collegamenti internazionali.

Nelle stesso ore in cui il vettore guidato da Gaetano Intrieri ha annunciato l’avvio a partire dal 1° settembre 2023 dei voli per Barcellona, Bucarest e Amsterdam da Ancona; Aeroitalia si è infatti vista assegnare i voli di continuità dall’aeroporto Sanzio per Roma, Milano e Napoli.

Aeroitalia – come sottolinea Il Corriere Adriatico – è stata l’unica compagnia italiana a partecipare al bando finanziato dal governo italiano e dalla Regione Marche per operare tre rotte da Ancona per Milano Linate, Napoli e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale.

I voli partiranno il 1° ottobre 2023 e fino al 2025 e saranno operati secondo lo schema previsto dal bando. Lo schema tariffario prevede 65 euro per la sola andata su Milano e 60 euro per quella su Roma e Napoli. La tariffa è valida per chi abita nella Regione Marche, persone diversamente abili, studenti universitari fino a 27 anni, bambini e ragazzi da 2 a 21 anni e persone della terza età oltre i 70 anni.

Lo schema operativo, invece, prevede due voli al giorno tra Ancona e Roma, un volo al giorno per Napoli a mezza giornata e due voli al giorno andata e ritorno (dal lunedì al venerdì, un volo al giorno sabato e domenica) per Linate.

Nel frattempo Aeroitalia ha quindi lanciato anche tre rotte internazionali sempre da Ancona: dal 1° settembre 2023 la compagnia aerea italiana opererà i collegamenti con frequenza bisettimanale. I voli fanno parte di un accordo quadro siglato tra AeroItalia e la società di gestione dell’aeroporto marchigiano.