Aeroitalia volerà da Roma a Brno (Repubblica Ceca) dalla prossima primavera

Danimarca d'inverno: dove il brivido è "hygge" Dedicato a chi non teme il freddo: viaggiare in inverno verso l'Europa del nord è un'esperienza suggestiva che unisce paesaggi innevati, tradizioni delle feste e luci e calore nelle città...

Cineturismo: a Malta sulle orme del Gladiatore II (e di Brad Pitt) L'attesa è finita: il Gladiatore II, il sequel dell'amato kolossal con Russel Crowe, è in uscita il 14 novembre. Ma per rivivere le atmosfere del set non ci si deve...

Dormire tra le pagine di un libro: si può in Piemonte a Palazzo Fauzone Dormire tra le pagine di un libro, o quasi, è possibile: il turismo letterario conquista sempre più appassionati, arriva all'università e diventa oggetto di guide, ma veste anche gli hotel...