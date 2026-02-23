Aeroitalia, voli da Salerno per 4 città del Nord Italia dal 22 maggio

Nuovi collegamenti per l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, grazie all’accordo tra Gesac – che gestisce lo scalo – e Aeroitalia.

LE NUOVE ROTTE

Il programma prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali: collegamenti diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti, dal 22 maggio.

L’accordo prevede, dal lunedì al venerdì, un collegamento con Milano Malpensa, due volte al giorno, andata e ritorno. Uno al mattino e l’altro al pomeriggio. Un solo volo, sempre andata e ritorno, invece nel fine settimana: al mattino del sabato e al pomeriggio della domenica.

Il giovedì e la domenica, sono previsti voli di andata e ritorno per Genova. Un solo collegamento anche per Trieste, ma il martedì e il sabato. Tre volte alla settimana, nei giorni dispari, è infine prevista la rotta su Torino. Tutti i voli, in questo caso, sono previsti in tarda mattinata. Nel periodo estivo, tra luglio e agosto, pur restando fissi gli appuntamenti, gli orari potrebbero variare poiché l’idea è quella di inserire, quotidianamente, partenze e arrivi da destinazioni estere.

I COMMENTI

Per Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, «la compagnia conferma la sua attenzione verso la Campania, una regione dal grande valore turistico e culturale e dal potenziale straordinario. L’accordo con Gesac rappresenta un passo decisivo nella realizzazione della nostra strategia di crescita, che punta a collegare aree di eccellenza italiana con le più rilevanti destinazioni, creando nuove opportunità per il turismo e per l’economia locale. Presto arricchiremo l’offerta del nostro network anche con nuove destinazioni internazionali leisure particolarmente richieste dal mercato».

«Grazie a un intenso lavoro di squadra con un partner che crede nelle potenzialità di crescita dell’aeroporto, abbiamo restituito slancio allo scalo salernitano, creando le condizioni per una ripresa stabile dei voli di linea, con una vocazione prettamente business», ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.