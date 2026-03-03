Aerolinee Siciliane, decollo previsto a maggio

Aerolinee Siciliane pronta al decollo per combattere il caro voli. Dopo diversi rinvii, a maggio è previsto il primo volo della compagnia aerea “made in Sicily”, in collaborazione con il vettore maltese 4 Airways, come scrive Palermo Today. A dare l’annuncio i canali telematici della società promotrice, che si basa su un azionariato diffuso e nasce su input dell’imprenditore Luigi Crispino.

“L’aria pulita di cui non sapevi di aver bisogno“, questo il payoff scelto per il nuovo sito della compagnia: l’obiettivo è offrire un trasporto aereo di alta qualità, sostenibile e orientato al territorio.

Già nei prossimi giorni potrebbero essere messi in vendita i biglietti da e per Bergamo, con partenze da Palermo e Catania. I prezzi dei biglietti per i voli nazionali dovrebbero oscillare tra i 64 e i 69 euro.

Successivamente saranno effettuati collegamenti con la Germania e con almeno una destinazione del Mediterraneo. Aerolinee Siciliane ha già raggiunto un accordo di massima con 4 Airways, società con sede a Malta in possesso del certificato di operatore aereo, che fornirà in leasing l’aereo.