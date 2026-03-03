Aerolinee Siciliane, decollo previsto a maggio

Aerolinee Siciliane, decollo previsto a maggio
03 Marzo 13:10 2026

Aerolinee Siciliane pronta al decollo per combattere il caro voli. Dopo diversi rinvii, a maggio è previsto il primo volo della compagnia aerea “made in Sicily”, in collaborazione con il vettore maltese 4 Airways, come scrive Palermo Today. A dare l’annuncio i canali telematici della società promotrice, che si basa su un azionariato diffuso e nasce su input dell’imprenditore Luigi Crispino.

L’aria pulita di cui non sapevi di aver bisogno“, questo il payoff scelto per il nuovo sito della compagnia: l’obiettivo è offrire un trasporto aereo di alta qualità, sostenibile e orientato al territorio.

Già nei prossimi giorni potrebbero essere messi in vendita i biglietti da e per Bergamo, con partenze da Palermo e Catania. I prezzi dei biglietti per i voli nazionali dovrebbero oscillare tra i 64 e i 69 euro.

Successivamente saranno effettuati collegamenti con la Germania e con almeno una destinazione del Mediterraneo. Aerolinee Siciliane ha già raggiunto un accordo di massima con 4 Airways, società con sede a Malta in possesso del certificato di operatore aereo, che fornirà in leasing l’aereo.

  Articolo "taggato" come:
Aerolinee SicilianeLuigi Crispino
  Categorie
FlashVolare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Etna in eruzione, chiuso l’aeroporto di Catania

Etna in eruzione, chiuso l’aeroporto di Catania

Delta introduce il wifi gratis e veloce sui voli dall’Italia

Delta introduce il wifi gratis e veloce sui voli dall’Italia

Overtourism, la ricetta Enac per gli aeroporti