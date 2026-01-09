Aeromexico bis: si conferma la compagnia più puntuale del mondo

Messico e nuvole. Ma anche puntualità svizzera. Per il secondo anno di fila Aeromexico si è issata in vetta alla graduatoria delle compagnie più precise del mondo, stilata da Cirium: in orario il 90,02% dei voli, con un miglioramento di oltre il 3% rispetto al 2024. Lo riporta Fortune.com.

Cirium ha analizzato i dati di volo provenienti da oltre 600 fonti, tra cui compagnie, aeroporti, sistemi di distribuzione globali e autorità dell’aviazione civile: un volo è considerato in orario se atterra entro 15 minuti dall’orario di arrivo previsto.

La notizia arriva proprio nei giorni in cui la compagnia di bandiera messicana ha debuttato alla Borsa di New York.

Il successo di Aeromexico assume un valore ancora maggiore considerando che il 2025 è stato un anno caratterizzato da forti ritardi e cancellazioni dei voli, soprattutto a causa dei 43 giorni di chiusura delle attività governative negli Stati Uniti.

«Mantenere una puntualità costante – sottolinea il ceo di Cirium, Jeremy Bowen – richiede una pianificazione di rete sofisticata, un coordinamento operativo e la capacità di recuperare rapidamente in caso di irregolarità. Questi risultati riflettono la disciplina operativa che contraddistingue le migliori compagnie aeree».

Completano il podio Saudia, seconda con l’85,63% di puntualità, e la compagnia aerea scandinava Sas con l’86,09%. Scende dal terzo al decimo posto Delta, comunque l’unica compagnia aerea americana a entrare nella Top 10: «La quinta vittoria consecutiva di Delta in Nord America – osserva ancora Bowen – riflette la costante attenzione operativa che distingue i leader del settore dai concorrenti».

Migliorano Azul Brazilian Airlines, Iberia e Qatar Airways. Ecco la top 10 delle compagnie aeree più puntuali al mondo:

1 Aeromexico: 90,02%

2 Saudia: 86,53%

3 Scandinavian Airlines: 86,09%

4 Azul Brazilian Airlines: 85,18%

5 Qatar Airways: 84,42%

6 Iberia: 83,52%

7 Latam Airlines: 82,40%

8 Avianca: 81,73%

9 Turkish Airlines: 81,41%

10 Delta Air Lines: 80,90%