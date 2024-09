Aeromexico festeggia i suoi primi 90 anni

Novanta anni nei cieli del mondo. La compagnia Aeromexico ha festeggiato il prestigioso e storico anniversario nel corso di una suggestiva commemorazione, dove è stata ricordata l’evoluzione dal primo volo, nel settembre 1934. Presentata anche la situazione attuale del vettore, che si è posto l’obiettivo di mantenere la leadership come compagnia di bandiera del Messico. In questi suoi primi 90 anni l’aerolinea ha trasportato più di 500 milioni di clienti.

Nel presiedere l’evento il ceo Andrés Conesa ha sottolineato: «Voglio esprimere la mia più profonda e sincera gratitudine agli oltre 16mila dipendenti che compongono la famiglia Aeromexico, perché con il loro impegno e dedizione sono il motore che spinge la nostra compagnia a volare sempre più in alto. La mia gratitudine va anche a tutti i nostri alleati che in questi nove decenni hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della nostra storia. E soprattutto ai clienti, che sono per noi il pilastro fondamentale per celebrare i nostri primi 90 anni nei cieli».

Aeromexico è impegnata a consolidare una trasformazione storica per mantenere la leadership attraverso investimenti mirati su flotta, servizio, collegamenti, alleanze, standard e riconoscimenti a livello internazionale. Negli ultimi 3 anni l’azienda ha ricevuto più di 60 aeromobili e oggi dispone di 157 aerei, ovvero la flotta più grande in Messico. Sta effettuando importanti investimenti all’interno dei suoi aeromobili, inclusa l’installazione del servizio internet nella flotta Embraer 190.

Attualmente la compagnia aerea collega tre continenti attraverso più di 100 rotte in 90 destinazioni, il che la posiziona come la compagnia aerea con la più ampia rete di connessioni in Messico. Solo negli Stati Uniti, e grazie alla sua alleanza con Delta Airlines, nel 2024 ha aperto finora 12 rotte e sta per avviarne altre 13, oltre a una in Colombia, con voli per Cartagena. Aeromexico offre 2,3 milioni di posti aerei al mese.

Lusinghieri anche i risultati operativi: i dati di Cirium hanno inserito Aeromexico nella Top 10 delle compagnie più puntuali al mondo. Il recente rapporto di agosto colloca l’azienda, per la quarta volta nell’anno, in cima alla classifica a livello globale.

L’aerolinea ha poi debuttato con una nuova immagine che include l’evoluzione dell’iconico Cavaliere dell’aquila, come simbolo del suo impegno a portare il Messico contemporaneo nel mondo. E in linea con questa evoluzione, Aeromexico ha lanciato la versione beta della sua nuova applicazione mobile e tra le funzioni più innovative figura il check-in in appena due passaggi, l’accesso con Face Id e/o Touch Id. E ancora il controllo dello stato di volo migliorato, una carta digitale Aeromexico Rewards e la scansione del visto e documenti di immigrazione. L’app sarà completamente attiva nei prossimi mesi.

Tra l’altro, proprio grazie al rilancio e al miglioramento, Aeromexico Rewards si consolida come il principale programma di fidelizzazione, con premi nel settore aereo del Paese, con una crescita di circa il 30% dei membri negli ultimi due anni. Infine, a dicembre l’aerolinea presenterà in anteprima le nuove uniformi per i suoi assistenti di volo e il personale di terra, disegnate dal marchio Yakampot, diretto da Concha Orvañanos.

La foto interna è stata inviata dall’ufficio stampa di Aeromexico.