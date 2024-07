Aeroporti, debuttano a Shanghai Pudong i chioschi “self check in” di Sita

Prosegue il percorso innovativo di Sita negli aeroporti di tutto il mondo con l’installazione dei suoi chioschi per il controllo e il self check in dei passeggeri anche all’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong.

Pudong è l’hub internazionale più trafficato della Cina, con metà del traffico totale dei passeggeri costituito da viaggiatori internazionali e, con la riapertura di un maggior numero di rotte internazionali dopo la pandemia, si prevede un aumento dei voli e dei passeggeri.

Per soddisfare l’esigenza di velocizzare e semplificare le operazioni nell’aeroporto, Sita ha installato 52 chioschi e 14 postazioni di consegna bagagli self service in tutto l’aeroporto, consentendo ai viaggiatori di effettuare il check in in autonomia prima che aprano i banchi di accettazione.

Come passo successivo, Sita lavorerà con l’Aeroporto Pudong per migliorare i servizi self service end-to-end attraverso un ambiente sicuro e a basso contatto, in linea con la strategia di trasformazione digitale dello scalo.

Sumesh Patel, presidente Apac di Sita, ha dichiarato: «Considerato il boom dei viaggi aerei a livello globale e l’enorme crescita del numero di viaggiatori negli aeroporti, c’è un bisogno crescente di tecnologie che possano velocizzare la procedura d’imbarco, riducendo ritardi e congestioni di traffico per i passeggeri. Grazie a questa collaborazione, l’Aeroporto Pudong può avvalersi delle migliori soluzioni di self service di Sita, progettate per offrire un’esperienza di viaggio semplificata ai viaggiatori internazionali dello scalo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Sita