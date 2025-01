Aeroporti di Puglia, in un anno trasportati oltre 10 milioni di passeggeri

Gli aeroporti pugliesi festeggiano i 40 anni con un 2024 da record: per la prima volta è stata superata la soglia dei 10 milioni di passeggeri. Nell’anno appena concluso, infatti, negli scali di Bari, Brindisi e Foggia i passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati 10.701.869, in crescita del 10,6% rispetto ai 9.678.495 del 2023. Di questi 7.259.979 a Bari, 3.379.741 a Brindisi e 62.149 a Foggia.

«Chiudere il 2024 con oltre 10 milioni di passeggeri – ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – significa non solo raccogliere i frutti del lavoro fatto in questi anni, ma anche scattare una fotografia che mai avremmo immaginato. Abbiamo sempre pensato che un traguardo del genere, potesse essere raggiunto in tempi più lunghi, a causa della pandemia; invece, lo scorso anno abbiamo suggellato un momento storico per Aeroporti di Puglia e per il sistema aeroportuale della nostra regione».

«Il superamento di questa soglia – ha concluso Vasile – conferma non solo la centralità della Puglia come destinazione turistica e hub strategico per il Sud Italia, ma anche la qualità del lavoro svolto da tutti coloro che operano nei nostri scali. L’investimento in infrastrutture moderne, la diversificazione delle rotte e il costante miglioramento dei servizi hanno reso possibile questo successo. Desidero ringraziare i nostri partner, la Regione e, soprattutto, i milioni di passeggeri che hanno scelto la Puglia come meta o punto di partenza».

Nell’anno appena concluso, nell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 7.259.979, in crescita del 12,4% rispetto ai 6.461.184 del 2023. I passeggeri di linea nazionale sono aumentati del 3% rispetto all’anno precedente, mentre quelli di linea internazionale, pari a 3.824.228, hanno fatto registrare un incremento del 22,2%.

Sensibile miglioramento dei dati anche per l’aeroporto del Salento di Brindisi che nel 2024 si è attestato a 3.379.741 passeggeri, in crescita del 6,7% rispetto ai 3.168.788 passeggeri del 2023. I viaggiatori di linea nazionale sono stati 2.417.138, + 6,2% rispetto al 2023, mentre quelli di linea internazionale sono stati 939.453, il + 7,2% rispetto al dato conclusivo dell’anno precedente.

Buono anche il dato del Gino Lisa di Foggia che ha chiuso il 2024 con 62.149 passeggeri, il + 28,1% rispetto ai 48.523 passeggeri del 2023.