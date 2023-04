Aeroporti in agitazione, sciopero dell’handling il 19 maggio

Lavoratori dell’handling aeroportuale sul piede di guerra. Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno proclamato il primo sciopero nazionale del comparto per il prossimo 19 maggio, facendo intendere che si profila un’estate calda in assenza di risposte adeguate.

«Da oltre sei anni – rivendicano le sigle di settore – non si riesce a sottoscrivere il rinnovo contrattuale e la situazione è divenuta ormai inaccettabile. Il costo della vita è aumentato in modo vertiginoso negli ultimi anni, ma la situazione di questi lavoratori è rimasta immutata. Pertanto – sollecitano i sindacati – è necessario avviare con urgenza il confronto sul nuovo contratto, che preveda l’adeguamento dei salari in relazione al potere d’acquisto che sta subendo gli effetti dell’aumento dell’inflazione».

Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo fanno anche notare che «con il rinnovo in stallo, in assenza di un aumento economico congruo degli stipendi il comparto ha perso attrattività, rendendo molto difficoltoso il reperimento di nuovo personale. Situazione che puó mettere a rischio l’operatività del settore e la continuità dei servizi aeroportuali assicurati dai lavoratori dell’handling, soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica».

Poi il vero e proprio ultimatum, che, se disatteso, rischia di far diventare ancora più bollente l’estate del trasporto aereo. «Il settore dell’handling – avvertono infatti i sindacati – ha bisogno di un rinnovo che restituisca dignità salariale, tutele e qualità della vita. Se le nostre istanze rimarranno ancora inascoltate, il trasporto aereo si troverà ad affrontare un’altra estate calda con inevitabili ripercussioni sul servizio all’utenza».

«I lavoratori del settore – concludono – si sono sacrificati durante il Covid, mettendo a rischio la loro salute e, nella fase di ripresa, hanno garantito con grande professionalità il buon funzionamento degli aeroporti italiani e la garanzia degli spostamenti ai cittadini, scongiurando il caos verificatosi invece in altri Paesi europei».