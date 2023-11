Aeroporti milanesi green: Sea presenta eMago all’Europarlamento

Nuova frontiera verso la decarbonizzazione del settore aereo per Sea: la società di gestione degli aeroporti di Milano ha infatti presentato al Parlamento europeo il progetto eMago, una tappa significativa nel processo di elettrificazione degli scali milanesi.

Si tratta di un progetto finanziato da Cef – Connecting Europe Facility, programma dell’Unione europea gestito da Cinea (l’Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l’Ambiente). Gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa sono considerati da tempo infrastrutture essenziali per lo sviluppo economico del territorio nonché porte d’accesso del turismo domestico, europeo e intercontinentale.

Come spiega Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports: «Sea ha iniziato da tempo a investire in progetti che rendono più veloce il passaggio verso un futuro più sostenibile del nostro settore. L’industria aeroportuale sta affrontando la transizione ambientale in sinergia con tutti gli attori del trasporto aereo. È un percorso lungo e complesso ma è nel nostro Dna cercare soluzioni, fare da apripista introducendo tecnologie innovative per raggiungere l’obiettivo zero emissioni».

Commento molto positivo anche da parte di Filip Cornelis, direttore per l’Aviazione direzione generale Mobilità e Trasporti della Commissione europea: «Progetti innovativi come eMago rappresentano un passo significativo verso la realizzazione dei nostri obiettivi di decarbonizzazione. La necessità di sviluppare un maggior numero di aeroporti a emissioni zero è in sintonia con la nostra ambiziosa strategia per la mobilità sostenibile e intelligente. La Commissione europea sta promuovendo attivamente misure volte a favorire questo obiettivo, tra cui la diffusione di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, l’utilizzo di energia rinnovabile per alimentare gli aeromobili a terra, sostituendo così le fonti di energia fossile, e l’implementazione di pratiche ecologiche per le operazioni a terra negli aeroporti».

Vale la pena ricordare che la preoccupazione per il cambiamento climatico ha spinto Sea a partecipare, da oltre 10 anni, al Programma Aca – Airport Carbon Accreditation, voluto da Aci Europe per la riduzione delle emissioni di CO2 raggiungendo il massimo su entrambi gli scali con il livello 4+. Per questo motivo Sea ha deciso di anticipare la scadenza del 2050, aderendo al Net Zero 2030.

Ad oggi sono otto i progetti attivi per contribuire a rispettare questo impegno, tra cui eMago che si inserisce nella strategia di decarbonizzazione di Sea mirando a zero emissioni per le operazioni di terra e sostenendo la transizione del trasporto aereo dalle fonti fossili alle energie rinnovabili. Il progetto eMago è un passo avanti nell’adozione di soluzioni sostenibili e innovative con due importanti soluzioni volte a fornire energia agli aeromobili parcheggiati presso gli stand e ai mezzi che operano in piazzale.