Aeroporto di Bologna, in aumento ricavi e passeggeri

Il 2025 è stato un anno di crescita, per l’Aeroporto di Bologna. I passeggeri transitati nello scalo sono stati 11.138.013, in aumento del 3,4% rispetto al 2024. I movimenti sono stati 84.658 (+1,7% sul 2024), mentre la merce trasportata si è attestata a 53.720 tonnellate, in calo del 4,7% rispetto al 2024. Il load factor medio è risultato in crescita, con l’84,5% nel 2025 rispetto all’83,4% nel 2024. Numeri che confermano lo scalo bolognese settimo in Italia per numero di passeggeri e quarto per volume di merce movimentata.

Nel 2025, il traffico internazionale ha continuato a rappresentare la quota prevalente dei passeggeri dello scalo, registrando una crescita superiore rispetto al traffico nazionale. Nel 2025, sono state raggiungibili direttamente da Bologna 122 destinazioni, in crescita rispetto al 2024: tra le principali destinazioni internazionali, Spagna (13,9% sul totale) e Germania (6,7%) in Ue, mentre, al di fuori dell’area comunitaria, Regno Unito (5,8%) e Albania (4,5%).

I RISULTATI FINANZIARI

Aeroporto di Bologna ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 181,4 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto al 2024. I ricavi da servizi aeronautici hanno registrato un aumento (4,2%) grazie alla crescita del traffico passeggeri e all’incremento delle tariffe unitarie per diritti passeggeri e sicurezza.

Il margine operativo lordo (Ebitda) al 31 dicembre 2025 era pari a 54,5 milioni di euro, rispetto ai 55,1 milioni di euro del 2024. Il risultato operativo (Ebit) si attestava a 34,2 milioni di euro, rispetto ai 35,0 milioni del 2024 (-2,2%). La gestione finanziaria ha chiuso con un saldo positivo di 0,6 milioni di euro, contro un saldo negativo del medesimo importo del 2024. Aeroporto di Bologna ha chiuso così il 2025 con un utile consolidato di 24,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 24,4 milioni del 2024 (+1,7%).

«Il 2025 conferma la solidità del percorso di crescita dell’Aeroporto di Bologna, con oltre 11 milioni di passeggeri transitati nello scalo e risultati economici positivi nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico complesso», ha commentato Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.