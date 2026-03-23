Aeroporto di Genova: per l’estate un’offerta di 1,4 milioni di posti

Estate ad altissima quota per l’aeroporto di Genova, che quest’anno, grazie all’avvio di nuove rotte, offrirà complessivamente quasi 1,4 milioni di posti aerei, pari a un incremento del 10% rispetto alla stagione estiva 2025.

L’aumento della capacità del Genova City Airport è dovuto soprattutto all’introduzione dei nuovi collegamenti di Aeroitalia su due destinazioni chiave per l’estate come Alghero e Salerno e un ulteriore collegamento su Olbia.

Nel dettaglio, il volo Genova–Salerno sarà operativo dal 24 maggio ogni giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Salerno ore 15.30; Salerno-Genova ore 13:10); mentre il Genova–Alghero sarà operativo dal 5 giugno 2026 – lunedì e venerdì con 2 frequenze settimanali (Genova-Alghero ore 12:40; Alghero-Genova ore 14:50). E ancora: il Genova-Olbia partirà dal 4 giugno ogni giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Olbia ore 12:20; Olbia-Genova ore 14:40).

A queste novità si aggiunge il collegamento con Tirana operato da Ryanair che si affianca a quello storico di Wizz Air, andando ad ampliare significativamente l’offerta dei voli per la capitale albanese. Da ricordare anche le novità annunciate negli scorsi mesi, Madrid (Volotea) e Roma Fiumicino (Aeroitalia), che proseguiranno anche nella stagione estiva.

Per quanto riguarda, invece, le rotte esclusivamente stagionali, sono confermati i collegamenti con Budapest (operato da Wizz Air), Bucarest, Manchester e Brindisi operati da Ryanair; quindi i voli su Olbia operati da Volotea e da Ita Airways e il collegamento su Copenaghen della compagnia Sas.

La summer season 2026 vedrà, inoltre, l’introduzione di un nuovo servizio charter inbound operato da Austrian Airlines in esclusiva per gli ospiti delle crociere Costa che, dal 2 maggio al 31 ottobre 2026, collegherà Vienna a Genova con una frequenza settimanale (partenza e ritorno il sabato) per un totale di 27 rotazioni e circa 3,250 passeggeri.

Il collegamento è dedicato agli ospiti Costa provenienti dal mercato austriaco che imbarcheranno sull’ammiraglia Costa Smeralda da Savona per il suo itinerario nel mediterraneo occidentale. Il nuovo volo si affianca al collegamento da Düsseldorf operato dal vettore Condor, già disponibile dallo scorso anno e confermato anche per questa stagione.

«Ci apprestiamo ad aprire la summer season 2026 con un’offerta sempre più ricca di destinazioni – ha commentato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova – e soprattutto con un significativo incremento del numero di posti messi a disposizione dall’aeroporto di Genova, che rappresenta un ulteriore risultato tangibile del percorso di crescita del Cristoforo Colombo e conseguenza del nostro grande impegno ad ampliare i servizi a supporto delle compagnie aeree. L’avvio di nuovi collegamenti e l’espansione dei servizi charter legati al traffico crocieristico confermano la crescente strategicità del Genova City Airport nel supportare lo sviluppo turistico ed economico della Liguria e nel migliorare la connettività della regione con l’Italia e con l’Europa».

Un aeroporto, dunque, a forte trazione leisure, come ha confermato Daniele Casale, direttore sviluppo commerciale e marketing Aeroporto di Genova: «La decisione delle compagnie di attivare nuovi collegamenti e di rafforzare quelli esistenti dimostra una sempre maggior attrattività del nostro aeroporto, sia per i passeggeri sia per gli operatori del turismo, confermando il ruolo dello scalo genovese come porta di accesso ai porti liguri. Le novità della stagione estiva 2026 dimostrano che il percorso intrapreso è quello giusto».