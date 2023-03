Aeroporto di Perugia, 94 collegamenti per l’estate

Sarà una stagione estiva da record operativo per l’aeroporto di Perugia dal quale decolleranno 94 voli settimanali per 15 destinazioni, di cui 11 estere e quattro nazionali. La ricca programmazione di collegamenti aerei dallo scalo “San Francesco d’Assisi” è stata presentata dal presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e dal presidente di Sase (la società di gestione dell’aeroporto) Stefano Panato che hanno pure illustrato gli investimenti sull’infrastruttura che verranno attivati nel breve e medio termine.

A operare nello scalo umbro saranno cinque compagnie aeree, tra cui Ryanair che inaugurerà la rotta per Cracovia (2 voli a settimana) e Aeroitalia, che effettuerà il servizio diretto su Olbia (due frequenze setimanali). Il nuovo operativo estivo scatterà già a partire dal prossimo 26 marzo. Nel dettaglio sono previsti voli per Londra Stansted (7 voli settimanali rispetto ai due della precedente stagione), per Catania (5 voli a settimana) e per Cagliari (4 voli settimanali), per Palermo (3 voli settimanali), Brindisi (2 voli settimanali), Bruxelles-Charleroi (3 voli a settimana), Vienna (2 voli a settimana), Bucarest (2 voli settimanali), Barcellona (2 voli settimanali) e Malta (3 voli a settimana), tutti operati da Ryanair. Mentre Wizz Air e Albawings assicureranno collegamenti per Tirana con 3 voli settimanali, British Airways opererà voli su Londra Heathrow (4 voli a settimana) e Transavia effettuerà voli su Rotterdam (2 voli settimanali).

Per il presidente della regione Tesei: «L’aeroporto di Perugia, al momento, è l’unico grande acceleratore turistico per una regione che fino a qualche tempo fa era praticamente isolata. Ora, dopo il record di passeggeri dello scorso anno, con oltre 370mila utenti, contiamo di toccare nel 2023 nuovi significativi traguardi. E tra gli altri importanti risultati vi è anche quello occupazionale perché con questo sviluppo dello scalo, sono stati assicurati oltre 350 nuovi occupati nell’indotto.»

Mentre il presidente Sase, Panato, si è soffermato su un dato molto significativo: «Nei prossimi otto mesi dell’anno, che comprendono il periodo di picco estivo, lo scalo di Perugia offrirà un totale di oltre 500mila posti aerei, a dimostrazione di una grande fiducia mostrata da molte prestigiose compagnie aeree riguardo alle potenzialità dell’aeroporto e di tutta la regione».