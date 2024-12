Aeroporto di Venezia, operativo il fast track Telepass

Un accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza del varco fast track presso l’aeroporto di Venezia “Marco Polo” dedicato ai clienti Telepass. È questo il nuovo servizio che Telepass – società italiana del Gruppo Mundys, tra i principali player nella smart mobility e nel telepedaggio in Italia e in Europa – ha lanciato in vista delle partenze estive e messo a disposizione dei propri clienti nei principali aeroporti italiani.

È dal 2018 che Telepass e Gruppo Save Spa collaborano sui servizi per la mobilità: in particolare, l’aeroporto Marco Polo ha adottato Telepass come metodo di pagamento per i suoi parcheggi.

Come in autostrada, dove Telepass dal 1990 permette di transitare senza fermarsi, il nuovo servizio consente ai clienti di passare i controlli di sicurezza attraverso l’accesso prioritario e gratuito al varco fast track, una corsia preferenziale che permette di raggiungere in modo facile e veloce l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa e garantendo un’esperienza di viaggio ancora più semplice. Per i clienti Telepass basterà presentarsi al varco mostrando la carta d’imbarco e il QR code del fast track dalla schermata del proprio telefono.

Il servizio, gratuito per i clienti Plus e omaggiato per quelli Base fino al 31 dicembre 2024, consente di richiedere in App fino a un massimo di cinque fast track per sé o per i propri compagni di viaggio. I clienti possono richiederlo in App accedendo alla sezione “Riepilogo”, facendo tap su “Fast Track” e inserendo codice fiscale ed e-mail collegati a un contratto Telepass attivo. Una volta inseriti i dati, sarà generato un QR code che sarà inviato al cliente tramite mail e potrà essere utilizzato per accedere alla corsia dedicata in aeroporto. Il fast track non va stampato, ma il QR code va mostrato nel momento in cui si accede alla corsia.