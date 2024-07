Aeroporto Elba, più voli con la continuità territoriale

Atteso da anni è finalmente arrivato il bando di gara per la continuità territoriale che potrà garantire più voli dall’aeroporto La Pila dell’Isola d’Elba a Firenze.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, infatti, è stata confermata l’imminente pubblicazione del bando per la continuità territoriale con valenza triennale da 6 milioni di euro (2 milioni annui, ben 900mila euro in più all’anno rispetto al precedente bando attivo fino al 2023). Questo significa più voli in programma, con il raddoppio della frequenza (ovvero i voli andata e ritorno) tra l’Isola d’Elba e Firenze: in base alle prime indiscrezioni che hanno iniziato a circolare diventeranno quattro i voli a settimana anziché i due previsti dal precedente affidamento del servizio.

Si tratta di una svolta decisiva per l’aeroporto di La Pila che in futuro potrà garantire un network di collegamenti con maggiori frequenze. Il nuovo bando è al vaglio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Enac, ovvero l’Ente nazionale di aviazione civile: i tempi saranno stretti, si parla già di avere la pubblicazione del bando entro la fine di agosto in modo tale che – svolte tutte le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di trasporto aereo – la continuità territoriale possa essere garantita già dal prossimo aprile 2025. In tempo utile, quindi, per garantire per la prossima estate i collegamenti con Pisa, Milano e Firenze.

Il bando per la continuità territoriale aerea era uno degli interventi più sollecitati per la sua forte valenza turistica: albergatori e operatori turistici locali chiedevano da tempo un incremento del servizio aeroportuale al fine di garantire un adeguato flusso di turisti e visitatori nel corso dell’anno. Ben più complicato risulta il bando sulla continuità territoriale marittima che dovrebbe comunque veder la luce alla fine di settembre.