Affitti brevi, anche la Grecia limita le case vacanze

Stop alle case vacanze in Grecia: è infatti entrata in vigore una nuova e rigida legislazione che vieta la commercializzazione di qualsiasi immobile che non si trovi in ​​zona residenziale, rendendo illegali le case costruite in capannoni industriali o in siti per attività commerciali. In alcuni centri urbani greci era diventata una pratica diffusa la trasformazione di scantinati e magazzini in veri e propri appartamenti, spesso addirittura senza ventilazione.

Per il ministro del Turismo greco, Olga Kefalogianni, si tratta di un atto dovuto per regolamentare al meglio l’offerta turistica del Paese. In particolare la nuova legislazione restrittiva prevede il divieto ad Atene di approvare nuove case turistiche nei quartieri di Kolonaki, Koukaki ed Exarchia, con sanzioni fino a 20mila euro per violazione della norma.

La decisione presa all’unanimità dal governo greco è scaturita dalla decisa volontà di riqualificare l’offerta ricettiva ellenica, puntando sulla qualità anche degli alloggi extralberghieri, scongiurando così una scriteriata corsa agli affitti brevi che rischierebbe di squalificare il prodotto turistico del Paese.