Affitti brevi, il chiarimento: “Prima casa esclusa da aumento cedolare secca”

Paura di volare, come vincerla? Dal cinema alle regole anti aerofobia C’è chi salterebbe in continuazione da un aereo all’altro e si trova perfettamente a suo agio tra le nuvole e chi invece non vede l’ora di atterrare, oppure addirittura si... The post Paura di volare, come vincerla? Dal cinema alle regole anti aerofobia first appeared on ViaggiOff.

Viaggiare in modo responsabile: i sette consigli di Civitatis Sostenibilità è ormai diventata una parola d’ordine contemporanea, quanto mai necessaria nella vita quotidiana ma anche in viaggio. Che sia una vacanza lontano o una gita fuori porta, cresce l’attenzione... The post Viaggiare in modo responsabile: i sette consigli di Civitatis first appeared on ViaggiOff.

Artisti controcorrente: Banksy, Jago, TvBoy e gli altri in mostra a Biella L’arte contemporanea fa tappa a Biella. La città piemontese diventa un nuovo punto di riferimento per le grandi mostre d’arte grazie a un’esposizione che fino all’inizio della prossima primavera animerà... The post Artisti controcorrente: Banksy, Jago, TvBoy e gli altri in mostra a Biella first appeared on ViaggiOff.