Affitti brevi, pressing di Federturismo: “Stringere i tempi”

Arabia Saudita, perché visitarla: raffica di eventi tra arte, sport e storia Sport, cultura, appuntamenti internazionali: l’Arabia Saudita è decisa ad affermarsi sotto i riflettori del mondo e lo fa anche dando il via ad una nuova stagione di eventi, volti a... The post Arabia Saudita, perché visitarla: raffica di eventi tra arte, sport e storia first appeared on ViaggiOff.

Rooftop, dove l’estate continua: gli otto “tetti” italiani imperdibili L’estate sta finendo – cantavano i Righeira nel loro tormentone anni Ottanta – anzi con l’arrivo dell’equinozio d’autunno possiamo dichiararla finita ufficialmente… ma non nei nostri pensieri e nella voglia... The post Rooftop, dove l’estate continua: gli otto “tetti” italiani imperdibili first appeared on ViaggiOff.

Inseguendo l’onda perfetta: i quattro migliori luoghi per fare surf alle Canarie Sole, vento, oltre 1.500 chilometri di costa: ecco gli ingredienti ideali per una vacanza all’insegna del surf alle Canarie, che accolgono chi vuole lanciarsi sulla cresta dell’onda con una serie... The post Inseguendo l’onda perfetta: i quattro migliori luoghi per fare surf alle Canarie first appeared on ViaggiOff.