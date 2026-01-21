Ag Group accelera la crescita nel segmento luxury e lifestyle

Un fatturato consolidato di 47,5 milioni di euro nel 2025, con previsioni di crescita a 88,8 milioni nel 2026. Ag Group apre una nuova fase del proprio percorso e si presenta ufficialmente al mercato come gruppo integrato dell’ospitalità e del turismo inbound, pronto ad accelerare nel segmento premium nell’hôtellerie, nell’incoming internazionale e nella consulenza alberghiera, grazie allo sviluppo integrato delle sue tre divisioni: Ag Hotels, Ag Boutique Journey e Ag Hotel Consulting.

Fondato dall’imprenditore Andrea Girolami, Ag Group è oggi una realtà interamente a capitale italiano che, dopo oltre 25 anni di attività, si posiziona come un’unica piattaforma in cui le tre divisioni operano in modo sinergico, dando vita a un modello capace di coniugare personalizzazione dell’esperienza e performance.

UNA CRESCITA ORIENTATA AL LUXURY E AL LIFESTYLE

Ag Group è impegnato in un percorso di sviluppo trasversale, orientato a un posizionamento sempre più focalizzato sul segmento d’alta gamma in modo coerente a tutte le divisioni. Dalla gestione alberghiera al tour operating, fino alla consulenza, rafforza un’offerta integrata rivolta a una clientela internazionale high end.

Nel corso del 2026 il portfolio delle strutture in gestione diretta – oggi composto da 6 alberghi – si arricchirà di nuovi hotel 5 stelle L, rafforzando la presenza del Gruppo a Roma, oltre a includere destinazioni strategiche come Umbria e Salento, anche attraverso partnership con prestigiosi brand internazionali (Accor – Hyatt). Partnership che rappresentano una leva centrale della crescita di Ag Group, accompagnando l’evoluzione del portafoglio e ampliando la capacità di attrarre domanda globale, nel rispetto dell’identità e del know-how di una proprietà italiana.

Sul piano di medio-lungo periodo, Ag Group punta a raggiungere una capacità complessiva di circa 1.000 chiavi entro il 2028, attraverso un totale di 16 hotel, confermando una strategia di crescita progressiva e ben governata.

A supporto di questo percorso, il gruppo potrà contare su una struttura che passerà dagli attuali 260 collaboratori a oltre 560 persone nel 2026, grazie all’apertura di nuovi hotel.

Parallelamente, Ag Group continua a rafforzare la propria presenza nell’incoming internazionale, affacciandosi su nuovi mercati e intercettando una domanda sempre più orientata verso esperienze su misura, soggiorni di alto profilo e contenuti autentici, e consolida il ruolo della consulenza alberghiera come leva strategica di sviluppo e presidio territoriale.

«AG Grou – osserva Andrea Girolami, president & ceo di Ag Group –rappresenta un’unica visione dell’ospitalità. Cresciamo alzando l’asticella della qualità su tutta la filiera, con continuità e metodo. Quando le divisioni lavorano insieme, l’esperienza dell’ospite migliora, la performance diventa sostenibile e la reputazione si rafforza».

DALL’INCOMING ALL’HOSPITALITY

Il percorso di Ag Group nasce nel 2000 con la fondazione del tour operator incoming Rsi e prosegue intercettando la trasformazione del modo di viaggiare e la crescente richiesta di prodotti autentici e curati, portando l’azienda a estendere progressivamente la propria competenza alla gestione alberghiera. L’ingresso nell’hôtellerie avviene nel 2011 con l’apertura del The Independent Hotel a Roma, segnando l’inizio di una fase di forte sviluppo che, negli anni successivi, porterà il Gruppo a gestire numerose strutture 4 e 5 stelle nelle principali città d’arte italiane.

Nel tempo, il portafoglio è stato oggetto di scelte strategiche mirate, finalizzate a rafforzare la solidità finanziaria e a sostenere un modello di crescita più selettivo. Operazioni come la cessione di asset iconici – quali Il Tornabuoni – The Unbound Collection by Hyatt, realizzata per cogliere opportunità finanziarie e di riposizionamento – e la successiva riorganizzazione societaria hanno consentito ad Ag Group di concentrarsi su un posizionamento più alto, allineato a una visione orientata su un arco temporale molto ampio.

Nel 2019, con il rebranding e la nascita di Ag Group, prende forma una nuova visione strategica. Alcune scelte successive hanno consentito al Gruppo di razionalizzare il portafoglio, rafforzare la struttura e porre le basi per una crescita più solida e sostenibile.

La nascita di Hotels Gest Italia Spa, nel 2024, rappresenta oggi il punto di sintesi di questo percorso: una struttura manageriale pensata per coordinare lo sviluppo alberghiero del Gruppo e accompagnarne l’espansione futura.

Con una governance solida e una visione industriale pluriennale, Ag Group rafforza il proprio posizionamento nel segmento upscale e si conferma interlocutore di riferimento per investitori, partner e viaggiatori internazionali. La strategia di crescita si fonda su sviluppo guidato, integrazione tra le divisioni, innovazione digitale e attenzione alla sostenibilità, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del Gruppo nell’ospitalità italiana contemporanea.

«Il nostro è a tutti gli effetti un modello di business integrato che combina gestione alberghiera, esperienze di viaggio e consulenza – nota Andrea Girolami, president & ceo di Ag Group – Da un lato continuiamo a far crescere l’impronta dei nostri hotel nelle destinazioni più iconiche d’Italia beneficiando anche dell’affiliazione con alcuni dei principali brand internazionali, dall’altro lavoriamo per posizionare Ag Hotel Consulting come go-to partner per la gestione e la trasformazione alberghiera, mentre Ag Boutique Journey è focalizzata su servizi dedicati agli ospiti internazionali high-end. Una visione di ampia prospettiva, guidata da qualità e sostenibilità che trova nella tecnologia tre direttrici chiave: personalizzazione, efficienza e approccio data-driven».

In questo scenario si inserisce il business model di Ag Group, costruito su una strategia di crescita che combina espansione mirata, innovazione digitale e forte capacità operativa. Un modello che punta a rafforzare la presenza alberghiera nelle destinazioni italiane di grande appeal, a consolidare Ag Hotel Consulting come partner di riferimento per la gestione e la trasformazione dell’ospitalità e a sviluppare Ag Boutique Journey come piattaforma dedicata alle esigenze del viaggiatore internazionale di fascia alta.

Centrale è il ruolo dell’integrazione fra le tre divisioni, intesa non come semplice sinergia commerciale ma come leva strategica per migliorare l’esperienza complessiva dell’ospite, rafforzare la reputazione del Gruppo e generare valore nel tempo. Un percorso supportato da un utilizzo sempre più evoluto della tecnologia, orientato alla personalizzazione dei servizi, processi più efficienti e decisioni più rapide e consapevoli, dentro una roadmap a orizzonte pluriennale fondata su sostenibilità ed eccellenza.

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Ag Group