Agenda passaporti, Assoviaggi: «Funziona, problema risolto»

L’Agenda prioritaria online per il rilascio più rapido dei passaporti riscuote il gradimento di Assoviaggi Confesercenti. Grazie alla novità, i tempi si sono ristretti a 30 giorni e addirittura a 15 in quelli di estrema urgenza.

In una nota ufficiale il presidente Gianni Rebecchi ringrazia il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il prefetto di Roma, Maurizio Masciopinto: «Dopo aver ascoltato le richieste delle associazioni del turismo organizzato – scrive – hanno messo in campo un intervento risolutivo riguardo la velocizzazione delle procedure per il rilascio e rinnovo dei passaporti: le attese lunghissime, negli ultimi due anni, hanno mandato in fumo un giro d’affari di 300 milioni di euro per il settore».

«Oggi infatti – prosegue Rebecchi – constatiamo con piacere, attraverso i nostri associati su tutti i territori regionali, che le procedure della nuova piattaforma “L’Agenda prioritaria online”, introdotta a marzo, prima in una fase sperimentale e poi in via definitiva, hanno sostanzialmente risolto il problema. Previsto un ulteriore elemento di efficienza, cioè la possibilità di fare ricorso a forme di urgenza specifiche, dovute a lavoro, salute, studio e turismo, adeguatamente documentate, per cui sarà possibile rivolgersi direttamente alla Questura di competenza per ottenere il rilascio del passaporto in tempi rapidi».

«Le nostre agenzie di viaggi – conclude Rebecchi – stanno informando, in questa direzione, i propri clienti della presenza della nuova piattaforma, proprio per agevolare il percorso e ridurre al minimo i tempi di attesa per il rilascio della documentazione di viaggio».