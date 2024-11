Agenzie a cinque stelle: nasce il Travel Luxury Club di Gattinoni

Gattinoni Travel si posiziona sul mercato anche come referente per il turismo di lusso. Nasce ufficialmente il progetto Luxury Club, che punta a una formazione altamente specializzata nel settore per gli agenti di viaggi, un ampio programma di incentivi e solide partnership, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’offerta sempre più qualificata e rispondente alle richieste del segmento.

Dopo un’attenta analisi delle tendenze e delle opportunità nel settore, Gattinoni ha individuato una settantina di agenti capaci di attrarre una clientela luxury, interessati a specializzarsi sempre più per migliorarne le esperienze e contemporaneamente incrementare la redditività. Questi agenti avranno accesso a formazione specifica, supporto dedicato per preventivi e acquisti, risorse esclusive, fam trip, offerte dai partner e campagne di incentivazione personalizzate.

Il progetto Gattinoni Travel Luxury Club ha preso avvio a novembre con una due giorni di formazione presso l’hub milanese tenuta da un’esperta di luxury hospitality, Beatriz Gimeno, co-founder di Autentico Hotels.

L’evento ha approfondito temi chiave come l’importanza di conoscere a fondo le offerte per garantirne la vendita, le modalità per acquisire una clientela sofisticata e di alto livello, le strategie per attrarre e fidelizzare creando fiducia a lungo termine e relazioni solide con i fornitori, ispirandosi a case study di reti di lusso come Virtuoso e Serandipians.

A questo incontro in presenza seguiranno, fra novembre e febbraio 2025, numerose sessioni di corsi on line, sviluppati insieme ai partner per sviscerare e approfondire le dinamiche di questo segmento strategico.

I percorsi di formazione voluti da Gattinoni Travel non si esauriscono in ambito Luxury Club, anzi si affiancano a quelli di Academy e Masterclass.

L’Academy, completamente on line, offre gratuitamente a tutti gli agenti del network che si registrano lezioni tenute da specialisti in singole tematiche. Dallo storytelling alle tecniche di vendita, dalla gestione dei social e dei contenziosi all’intelligenza artificiale, dai diritti delle persone disabili a privacy e sostenibilità.

L’Academy ragiona a tutto campo, dal trattamento delle immagini, copyright di video e audio al ruolo dell’ascolto nella relazione col cliente, dalla gestione dello sconsiglio da parte della Farnesina e di eventi di forza maggiore alla digitalizzazione del contratto, offrendo l’opportunità di partecipare anche a singoli corsi.

Le Masterclass in presenza si concentrano invece sulla pluralità del prodotto Gattinoni e sulle modalità di prenotarlo attraverso il potente software interno, nell’ultima versione rilasciata in estate, che supera qualsiasi motore di ricerca precedente.

«Attraverso le Masterclass e l’Academy – spiega Mario Vercesi, amministratore delegato Gattinoni Travel – supportiamo la formazione a 360 gradi per tutti i nostri agenti. Il progetto Luxury Club, invece, si concentra sulla formazione personalizzata, insegnando agli agenti non solo a vendere, ma a gestire con competenza una clientela di alto profilo, un segmento cruciale per aumentare la marginalità delle agenzie. Siamo entusiasti del riscontro positivo dei nostri partner, che condividono la nostra visione di valorizzare il settore luxury nel turismo organizzato».