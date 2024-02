Agenzie vs Aeroitalia, incognita

tariffe residenti per la Sicilia

L’associazione di agenti di viaggi Advunite segnala un’anomalìa sul sito della compagnia aerea Aeroitalia: «Sull’account trade non viene riportata la tariffa per la continuità territoriale siciliana, quindi non è consentito richiederla in fase di selezione dei voli, mentre sulla pagina web pubblica è possibile selezionare la voce “tariffa residenti”». Esattamente un anno fa situazione identica in Sardegna, quando Fiavet aveva puntato il dito contro la compagnia di Gaetano Intrieri, perché non consentiva di vendere i biglietti delle tratte da Olbia per Roma e Milano in continuità territoriale.

In merito a questo inconveniente, alcune adv hanno interpellato il call center agenzie per chiedere spiegazioni in merito, ricevendo come risposta che, né le agenzie con i loro account, né tantomeno loro, possono prenotare tali tariffe. Procedura possibile solo sul sito B2C. Si tratta di un errore del sistema?». Advunite ha segnalato la vicenda ai ministeri preposti, affidando ai propri legali il mandato per una pronta tutela nelle sedi adeguate. “Non è possibile – conclude la nota ufficiale della sigla guidata da Cesare Foà – considerare sempre le agenzie come le cenerentole del turismo“.

La replica di AeroItalia, sollecitata da L’Agenzia di Viaggi Magazine, non si è fatta attendere: “I tempi d’implementazione delle tariffe per i residenti in Sicilia sono stati molto rapidi e Aeroitalia è stata una delle prime compagnie aeree ad aderire al programma lanciato dalla Regione. Tali tariffe sono diventate da subito disponibili sul sito aeroitalia.com e sulla nostra app. Ci posizioniamo come compagnia a favore dell’intermediazione delle agenzie di viaggi – prosegue il vettore – e anche per quanto riguarda questa tipologia di tariffe abbiamo dato mandato ai nostri programmatori di sviluppare questa funzionalità. A tutte le adv registrate, che ci hanno contattato in merito a questa mancanza, è stato comunicato di prenotare la biglietteria a tariffa residenti dall’area pubblica del sito. Assicuriamo che una volta completata l’implementazione nell’area Agenzie, invieremo comunicazione a tutti i nostri utenti. Intanto ringraziamo per la comprensione e il sostegno delle adv».

Si ricorderà che nello scorso dicembre, grazie al diretto intervento del governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, era stata lanciata la piattaforma SiciliaPei , che fino al 31 dicembre 2024 permetterà ai passeggeri residenti nell’Isola di richiedere la riduzione del costo del biglietto aereo, con uno sconto del 25% per tutti i voli dalla Sicilia per Roma/Milano, tramite un apposito accesso all’indirizzo siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli. Con l’uso dello Spid vengono richiesti i dati anagrafici, quelli del volo (costo, tratta e numero) e il codice iban dove accreditare il rimborso. Inoltre, vanno allegati biglietto e carta di imbarco.

L’operazione è stata resa possibile con l’erogazione di un budget speciale di circa 33 milioni di euro, costituito da Fondi regionali e statali. Le tratte previste sono quelle tra gli aeroporti siciliani e gli scali di Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (Malpensa, Linate e Bergamo-Orio al Serio), sia andata che ritorno e con tutte le compagnie aeree. Inoltre, la Regione riconosce un ulteriore sconto del 25% ai residenti che abbiano uno dei seguenti requisiti: almeno il 67% di invalidità, studenti, basso reddito (Isee inferiore a 9.360 euro).