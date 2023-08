Agosto last minute in aeroporto: la guida di AirHelp

Agosto, il mese delle ferie degli italiani per eccellenza, è tornato a essere tanto last minute. Anche quest’anno, nonostante i disagi vari tra scioperi e cancellazioni e il caro pressi, saranno quasi 25,3 milioni i connazionali che raggiungeranno la meta delle loro vacanze in aereo. Così, mentre sono ancora in molti i viaggiatori a dover prenotare il loro viaggio, per evitare di trasformarlo in un vero incubo e iniziare con il piede giusto le proprie vacanze AirHelp ha raccolto alcuni dati sugli aeroporti da preferire (ed evitare) nei prossimi 30 giorni.

AirHelp, fra gli aeroporti italiani più puntuali mette in testa Cuneo con l’85% dei voli in orario; seguono Reggio Calabria (84%) e Lampedusa (81%). La situazione non è così rosea, invece, se ci si sposta a: Perugia San Francesco d’Assisi (65% di voli in orario), Milano Malpensa (66%) e Firenze (67%).

Inoltre, AirHelp ha segnalato quali sono le destinazioni preferite dagli italiani. In Italia, al top la Sicilia: anche quest’anno si prevede che i voli da Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso gli aeroporti di Palermo e Catania saranno molto affollati. La scorsa estate il 38% dei voli in partenza da Roma verso il Fontana Rossa ha subito ritardi o cancellazioni: scenario che molto probabilmente si riproporrà in queste settimane, anche a causa dei numerosi incendi sul territorio.

La situazione non migliora nel capoluogo siciliano, dove quasi 50mila passeggeri in partenza da Milano Malpensa verso l’aeroporto Falcone e Borsellino sono stati protagonisti di episodi spiacevoli.

Ma oltre la Sicilia, impossibile non menzionare la Sardegna: una delle mete estive più gettonate. Ecco una panormica: sulla tratta Milano Malpensa- Cagliari c’è il 44% di voli cancellati o in ritardo; sulla Milano Malpensa- Olbia i voli cancellati o in ritardo sono al 40%. Ammonta a 82mila il totale dei passeggeri in difficoltà.

Infine, guardando oltre i confini, tra le mete più gettonate in pole position spiccano la Spagna e la Grecia. Per chi volerà in terra iberica il viaggio potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. In termini di ritardi e cancellazioni, questi gli aeroporti più a rischio: Santiago de Compostela (solo il 50% dei voli in arrivo dall’Italia è in orario); Son Sant Joan di Maiorca (il 51% dei voli è in orario); Siviglia (56%).

La situazione migliora se si viaggia verso la capitale spagnola: all’aeroporto di Madrid solo il 25% dei voli risulta cancellato o in ritardo.

Considerando poi il panorama aeroportuale della Grecia, questi i dati dei ritardi nei voli: Atene (Eleftherios Venizelos), 48%; Corfù, 40%; Santorini, 30%.