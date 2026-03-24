Agritravel Expo diventa Terrae: si terrà a Bergamo a novembre

Un nuovo format espositivo dedicato al viaggio oltre i luoghi comuni, a Bergamo dal 20 al 22 novembre 2026: è Terrae, ovvero Travel, Experience, Resort, Relax, Adventure, Exploration, un concept che mette al centro un approccio al turismo lento, sostenibile e inclusivo, attraverso eventi da vivere in fiera dedicati sia al mondo B2B che al consumatore finale.

Il format è l’evoluzione naturale di Agritravel Expo, la prima rassegna fieristica in Italia che ha saputo valorizzare il turismo rurale e sostenibile in anticipo rispetto ai tempi.

Al centro, il viaggio vissuto come esperienza e scoperta, con proposte che valorizzano un approccio al turismo lento, sostenibile e consapevole in tutte le sue forme, per dare visibilità a tradizioni, paesaggi e comunità locali, a volte ai margini del circuito turistico più battuto. Un punto di incontro tra l’offerta di prodotti e servizi turistici di qualità e la domanda di esperienze autentiche legate ai territori, alle tradizioni, ai costumi e alla gastronomia.

LA FIERA

Duecento espositori, sette Regioni presenti, buyer internazionali, più di 500 incontri B2B, oltre 100 eventi, 20mila visitatori da tutta Italia. Questi alcuni dei numeri di Agritravel Expo 2025, la decima edizione che è stata anche punto di svolta per lo sviluppo del nuovo concept.

Nell’appuntamento del 2026, Terrae si presenta come luogo di incontro tra business e consumere si rivolge a tutto il mondo del turismo slow, viaggiatori e appassionati, ma anche operatori di settore, buyer qualificati, stakeholder e attori della filiera turistica, intermediari turistici, operatori legati all’incoming, fornitori di servizi e dmc.

In particolare, la prima giornata è dedicata al B2B, per creare occasioni di dialogo e incontro tra domanda e offerta con Matching Day direttamente negli stand, organizzati con piattafor­ma digitale. E poi workshop e incontri con esperti, istituzioni e opinion leader.

Il calendario continua con numerosi eventi rivolti al B2C attraverso talk, presentazioni di prodotti e servizi, installazioni e clip video, esibizioni live, show cooking, degustazioni di prodotti tipici.

Confermata la partecipazione anche di Cittaslow International, la rete, che riunisce 90 Comuni in Italia e 330 città distribuite in 33 Paesi nel mondo, che promuove modelli di sviluppo territoriale sostenibile e tutela le identità locali. Il circuito di eccellenza che vede ogni anno la realizzazione di progetti che concretamente migliorano la vita dei cittadini e del pianeta, terrà la sua assemblea annuale sabato 21 novembre.

Da non perdere, anche Terraegusto: tutti i giorni dalle 17 alle 19 gli espositori offrono ai visitatori assaggi tipici dei propri territori ed esperienze enogastronomiche autentiche.

Terrae è gratuita e si svolge all’interno di Fiera di Bergamo Promoberg.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Agritravel Expo