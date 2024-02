Ai, all’aeroporto di Venezia debutta la climatizzazione smart

L’intelligenza artificiale al servizio dei sistemi di climatizzazione per creare ambienti confortevoli, venire incontro all’esigenze delle persone e, soprattutto, per ridurre i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica. È quanto sta accadendo all’Aeroporto di Venezia gestito da Save, dove Sybil creato da Alperia, provider di servizi energetici altoatesino, si presenta come sistema di controllo per impianti di climatizzazione (HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning) di grandi edifici, in grado di garantire la loro gestione attraverso sofisticate tecniche di automazione.

Il sistema Sybil nello scalo veneto utilizza algoritmi brevettati di machine learning e controllo predittivo per migliorare il comfort e la qualità dell’aria all’interno dell’aeroporto che, con i suoi 60mila metri quadri di superficie e 1milione di metri cubi di aria trattata ogni ora, rappresenta uno degli ambienti più complessi da gestire in termini di climatizzazione.

L’intelligenza e l’innovazione del sistema Alperia stanno nella sua capacità di analizzare in continuo non solo i principali dati ambientali come le condizioni climatiche esterne, la temperatura ambiente, i livelli di concentrazione di CO2 interni, ma anche, ed è questo il valore aggiunto innovativo, il grado di affollamento di ogni area dell’aerostazione, sia in tempo reale che in proiezione futura.

In pratica, nei momenti di picco, quando il flusso dei passeggeri aumenta Sybil anticipa il raffrescamento e/o il riscaldamento riducendoli, sempre in autonomia, quando il flusso diminuisce. Un’operazione che riduce gli sprechi di energia, ponendosi l’obiettivo di garantire condizioni di comfort ambientale.

Giovanni Lamenza, direttore tecnico del Gruppo Save, commenta: «Questo risparmio non solo è indice di un’operatività ottimizzata, ma riflette anche l’impegno dell’aeroporto di Venezia nel ridurre l’impronta carbonica delle sue operazioni, con un risparmio anche economico. Con la tecnologia Sybil, l’aeroporto Marco Polo di Venezia non solo è riuscito a migliorare la qualità dell’ambiente interno per passeggeri e personale, ma ha anche stabilito un nuovo benchmark in termini di efficienza energetica nel settore aeroportuale. L’iniziativa è una chiara dimostrazione di come le tecnologie intelligenti possano essere implementate con successo in grandi infrastrutture per raggiungere obiettivi di sostenibilità e risparmio economico».