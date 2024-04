Ai e sostenibilità sotto la lente di Astoi e Boston Consulting

L’innovazione tecnologica al servizio del turismo, l’evoluzione del mercato e le tendenze sulla sostenibilità. Sono stati questi i temi cruciali del seminario formativo dedicato agli associati Astoi Confindustria Viaggi, organizzato in collaborazione con Boston Consulting Group, società di consulenza strategica a livello internazionale, che si è svolto ieri nella sua sede di Milano.

«In Astoi consideriamo strategico e irrinunciabile il tema della formazione e, oggi più che mai, sentiamo la responsabilità di accendere un faro sui nuovi scenari che potranno profilarsi a breve», ha affermato Pier Ezhaya, presidente di Astoi Confindustria Viaggi. «Dobbiamo iniziare seriamente a interrogarci su come queste straordinarie e rivoluzionarie tecnologie cambieranno a breve le abitudini, i bisogni dei viaggiatori e l’attività degli stessi operatori del settore».

Al centro dell’attenzione l’intelligenza artificiale, in particolare la generative Ai, e il suo potenziale per rivoluzionare l’esperienza di viaggio. Come sottolineato da Ezhaya «è fondamentale per gli operatori saper leggere in anticipo il futuro e dotarsi degli strumenti necessari per utilizzare al meglio le nuove tecnologie». La generative Ai, ad esempio, può essere utilizzata per creare esperienze di viaggio personalizzate, suggerire itinerari e destinazioni adatte alle esigenze di ogni viaggiatore, e persino generare contenuti turistici come immagini e video.

Durante l’incontro si è affrontato anche il topic relativo all’evoluzione del mercato turistico, con un focus sul pricing & revenue management e sulla personalizzazione. «Il mercato dei viaggi organizzati – che in Italia vale circa 9 miliardi di euro – si conferma estremamente resiliente e in crescita, e ha già recuperato e superato in valore il dato 2019 pre Covid», ha spiegato Gabriele Ferri, managing director e partner di Bcg. «La crescita futura del settore sarà trainata da un’offerta di valore, attenta all’esperienza di viaggio in ogni suo aspetto. I tour operator dovranno quindi sviluppare la capacità di offrire esperienze complesse e fortemente personalizzate, adottando una strategia omnicanale e utilizzando al meglio il patrimonio di dati a loro disposizione».

Altro focus del seminario: la sostenibilità, che si sta imponendo sempre più come valore fondamentale per i viaggiatori. «I principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono diventati i pilastri di un nuovo modello di sviluppo che le aziende non possono ignorare», ha affermato Ezhaya. «Crediamo sia molto importante che gli operatori integrino la sostenibilità nella loro pianificazione strategica».

Astoi e Bcg continueranno a collaborare per supportare gli operatori turistici in questo percorso di trasformazione, l’impegno per il futuro è chiaro: il settore è ricco di opportunità per chi saprà innovare, adattarsi alle nuove esigenze dei viaggiatori e perseguire concretamente obiettivi di sostenibilità.