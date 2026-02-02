Ai, ora gli hotel Accor sono su ChatGpt
All Accor, la piattaforma di prenotazione (e il programma fedeltà) di Accor, entra in ChatGpt.
I viaggiatori da fine gennaio possono infatti abilitare l’app per cercare hotel, verificarne i servizi e confrontare le tariffe pubbliche con quelle dedicate ai membri del programma fedeltà Accor, per poi completare la prenotazione sul sito web del Gruppo francese.
L’app è già disponibile in più di 20 lingue e nei Paesi in cui è supportato ChatGpt.
Con questa mossa, Accor diventa così uno dei primi a offrire una tale innovazione che segna un passo significativo nella sua strategia digitale, permettendo ai viaggiatori di pianificare e prenotare soggiorni direttamente attraverso l’intelligenza artificiale conversazionale di OpenAi.
Alix Boulnois, chief commercial, digital & tech officer di Accor, ha dichiarato: «Questa introduzione dell’app All Accor su ChatGpt segna un momento cruciale per Accor. Stiamo trasformando radicalmente il modo in cui gli ospiti interagiscono con i nostri marchi, sfruttando capacità all’avanguardia per offrire comodità e personalizzazione senza pari. Questa mossa migliora significativamente la nostra proposta di fedeltà All Accor e rafforza la nostra leadership di mercato, creando un valore sostanziale in tutta la nostra rete globale sia per i nostri ospiti che per i nostri stimati partner».