Ai, ora gli hotel Accor sono su ChatGpt

I viaggiatori da fine gennaio possono infatti abilitare l’app per cercare hotel, verificarne i servizi e confrontare le tariffe pubbliche con quelle dedicate ai membri del programma fedeltà Accor, per poi completare la prenotazione sul sito web del Gruppo francese. L’app è già disponibile in più di 20 lingue e nei Paesi in cui è supportato ChatGpt.

Alix Boulnois, chief commercial, digital & tech officer di Accor, ha dichiarato: «Questa introduzione dell’app All Accor su ChatGpt segna un momento cruciale per Accor. Stiamo trasformando radicalmente il modo in cui gli ospiti interagiscono con i nostri marchi, sfruttando capacità all’avanguardia per offrire comodità e personalizzazione senza pari. Questa mossa migliora significativamente la nostra proposta di fedeltà All Accor e rafforza la nostra leadership di mercato, creando un valore sostanziale in tutta la nostra rete globale sia per i nostri ospiti che per i nostri stimati partner».