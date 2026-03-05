Ai sta per “agenzia intelligente”: la campagna Welcome-Geo

Out Of Home è la nuova campagna di Welcome Travel Group a sostegno del network e dei brand Welcome e Geo. La rete di agenzie di viaggi del Gruppo Alpitour e di Costa Crociere, con oltre 2.600 agenzie affiliate, si rivolge al cliente finale, ma con una chiara valenza strategica per il network, capitalizzando il percorso di valorizzazione della brand identity avviato con il rebranding del 2023 e proseguito con i progetti di vetrofanie e restyling delle insegne delle agenzie affiliate.

Al centro della campagna, firmata dalla Factory creativa Eggers, il concept dell’Agenzia Intelligente: un gioco semantico che richiama l’acronimo Ai (intelligenza artificiale) per riaffermare la centralità del fattore umano in una fase di profonda trasformazione del settore dei viaggi, più che mai reale in questo momento storico che ha messo in evidenza come le agenzie e gli agenti con le loro competenze, relazioni e professionalità rappresentino un valore unico da unire, non da escludere, all’uso dell’Ai nella travel industry.

Nasce cosi l’Agenzia Intelligente, con il professionista capace di integrare strumenti tecnologici avanzati con consulenza qualificata, ascolto e personalizzazione. L’agente intelligente si delinea quindi come il reale fattore di successo nella realizzazione dei sogni di viaggio e vacanza.

Laura Antonioli, responsabile marketing e comunicazione Welcome Travel Group: «Nella campagna Out of home la figura dell’agente di viaggi, caratterizzata da valori fondamentali – quali competenza, conoscenza, esperienza, assistenza, consulenza, reperibilità – resta al centro, come già nelle precedenti campagne Welcome e Geo diffuse tramite i canali del network. Tuttavia, si evolve, adeguandosi ai tempi che cambiano, accogliendo innovazione e strumenti tecnologici per farli propri, generando così un nuovo, concreto, indiscusso valore».

La campagna sarà presente nei circuiti metro di Milano, Roma, Genova e Brescia nei mesi di marzo e ottobre, due finestre strategiche che intercettano il pubblico nella fase di pianificazione delle vacanze estive e invernali.

Parallelamente, la comunicazione sarà attiva nei principali circuiti aeroportuali nazionali – Bergamo, Bologna, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Reggio Calabria, Roma Fiumicino, Torino, Trapani, Venezia, Verona e Palermo – per un totale di 13 aeroporti e 626 schermi, con una presenza concentrata nei mesi di giugno, luglio e agosto, periodo di massima affluenza. L’obiettivo è quello di intercettare il cliente nel momento stesso dell’esperienza di viaggio, rafforzando la riconoscibilità dei brand.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Welcome Travel Group