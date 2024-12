Aidit, primo corso per Travel Office Manager a Lecce

Si terrà a Lecce il primo corso biennale Its per “Travel Office Manager”, profilo professionale altamente innovativo che declina gli strumenti delle nuove tecnologie in funzione dei molteplici sbocchi occupazionali, in quanto costruito ad hoc sulla base delle richieste provenienti dalle imprese per colmare le carenze del mercato turistico del lavoro. Allestito quindi sulle necessità delle agenzie di viaggi e dei tour operator, il percorso formativo è stato messo a punto dalla Fondazione “Its Academy Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato” e Aidit Federturismo e Confindustria Lecce.

Avvalendosi del rapporto con il mondo delle imprese, il corso punta alla formazione di figure in grado di svolgere le funzioni tradizionali di un operatore dell’organizzazione turistica, ma va anche alla scoperta e quindi all’istruzione dedicata a mansioni che oggi vanno ad integrare l’operatività degli stessi addetti, sia che si tratti di personale dedicato al desk delle agenzie o degli hotel, sia degli info point turistici o dei travel office delle aziende.

Una visione quindi più moderna e comunque innovativa della figura dell’addetto ai servizi turistici, che diventa sempre più indispensabile con lo sviluppo tecnologico degli usuali strumenti di lavoro e con la conseguente nascita di nuove figure professionali.

«Il corso Travel Office Manager rappresenta una novità nel campo della formazione – ha spiegato il presidente della Sezione Turismo di Confindustria Lecce Giovanni Serafino – Lo scopo è formare una figura professionale adatta alle nuove esigenze del mercato del lavoro, sia nel settore del turismo leisure che nel business travel. Il percorso di alta specializzazione biennale assicurerà il doppio titolo di studio di ‘Tecnico Superiore per la progettazione, sviluppo e promozione dell’offerta della filiera Turistica” e quello di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi».

«La formazione professionale – ha aggiunto Stefania Mandurino, consigliere di presidenza nazionale di Aidit Federturismo – è entrata a pieno titolo fra le necessità delle imprese turistiche moderne e ancor più nell’attività delle agenzie di viaggi, sia perché oggi ci si trova di fronte ad un fruitore informato ed evoluto a cui bisogna fornite le risposte necessarie ed esaustive, sia per il cambiamento imposto dalla tecnologia nelle attività di sviluppo del prodotto e di vendita. Una necessità imprescindibile per un’attività fatta spesso di piccole imprese familiari e con poco personale, in cui non si riesce più a garantire quel ricambio generazionale che porterebbe in prima linea una nuova classe di professionisti del turismo con una mentalità, soprattutto tecnologica, più al passo con i tempi».

Da parte sua il presidente di Aidit Puglia, Giuseppe Abbatepaolo, ha sottolineato: «Attraverso questa opportunità vogliamo offrire ai ragazzi della Generazione Z uno sbocco occupazionale in un settore che necessita fortemente di preparare addetti al turismo di domani che sappiano stare al passo dei tempi e, soprattutto, che siano in grado di garantire la continuità dell’opera che l’attuale classe imprenditoriale pugliese ha portato avanti in questi anni con risultati decisamente esaltanti».

«Il Travel Office Manager – ha poi osservato il Presidente di Its Turismo, Giuseppa Antonaci – è una ‘sorta di collettore di network di organizzazioni turistiche, che nella logica di costruire esperienze, emozioni, centrate sulla fruizione turistica dei luoghi, rappresenta un packaging evoluto che contiene, oltre al prodotto un’immagine evocativa di percorsi legati al genius loci. Il nuovo tecnico ad alta specializzazione favorisce un buon livello di omogeneità e il rispetto di standard qualitativi per proporre un’offerta integrata e targettizzata».