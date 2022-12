Air Arabia debutta con il volo diretto tra Milano Bergamo e Sharjah

Air Arabia ha inaugurato il 7 dicembre il volo diretto tra Milano Bergamo e Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti.

In occasione dell’arrivo del primo volo da Sharjah, si è tenuta una cerimonia presso l’Aeroporto di Milano Bergamo, dove l’aeromobile è stato accolto con il tradizionale arco d’acqua da parte del Distaccamento Vigili del Fuoco di Orio al Serio.

Milano Bergamo e Sharjah saranno collegate con quattro voli settimanali.

«Siamo molto entusiasti della new entry della città di Milano come destinazione diretta da Sharjah – ha dichiarato Adel Al Ali, group chief executive officer di Air Arabia – Mentre continuiamo a far crescere la nostra rete in Europa, il lancio del nuovo servizio ribadisce il nostro impegno a fornire ai nostri clienti viaggi aerei convenienti, confortevoli e orientati al valore. Noi ringraziamo tutti i nostri partner per il loro continuo supporto e non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri per far loro godere delle bellezze architettoniche, culturali e storiche delle città italiane».