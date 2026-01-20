Air Dolomiti, rinnovati i certificati ambiente e sicurezza

Air Dolomiti, compagnia aerea del gruppo Lufthansa, ha ottenuto dalla sezione Emas Italia del comitato per l’Ecolabel – Ecoaudit il rinnovo con estensione della registrazione Emas, in vigore fino al 9 novembre 2026. Emas (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario dell’Unione europea che consente alle organizzazioni pubbliche e private di valutare e migliorare in modo continuo le proprie prestazioni ambientali, garantendo al contempo il pieno rispetto della normativa vigente.

Air Dolomiti è stata, nel 2021, la prima compagnia aerea italiana per il trasporto pubblico di passeggeri a ottenere la registrazione Emas: un percorso che prosegue oggi con determinazione, grazie all’adozione di eco-processi strutturati, alla riduzione dei rischi ambientali e allo sviluppo continuo delle competenze tecnico-scientifiche interne.

Parallelamente, Air Dolomiti ha ricevuto la conferma delle certificazioni Iso 9001 (qualità), Iso 14001 (ambiente) e Iso/Iec 27001 (sicurezza delle informazioni), rilasciate da Dnv, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale.

«Le certificazioni e la registrazione Emas non rappresentano per noi un semplice adempimento formale, ma strumenti concreti di miglioramento continuo» ha commentato Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti. «Operare secondo standard internazionali riconosciuti significa garantire ai nostri passeggeri, ai partner e ai nostri collaboratori elevati livelli di qualità, sicurezza e affidabilità, contribuendo allo stesso tempo alla tutela dell’ambiente. Anche quando non obbligatori, questi sistemi riflettono una scelta consapevole e coerente con la nostra visione di sviluppo sostenibile».