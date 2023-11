Air Dolomiti volerà da Francoforte a London City Airport

Nuovo collegamento per Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, che dal prossimo 11 febbraio 2024 arricchirà le proprie tratte con il volo in partenza dall’hub di Francoforte verso London City, operativo per tutta la stagione invernale ovvero fino al 30 marzo.

I collegamenti tra la città tedesca e l’aeroporto britannico di London City saranno operati 6 giorni alla settimana. Dall’hub di Francoforte, servito dalla compagnia da diversi aeroporti d’Italia come Verona, Torino, Firenze, Pisa, Trieste, Milano Linate e Milano Malpensa, sarà dunque possibile atterrare a London City, il quinto aeroporto della capitale britannica per ordine d’importanza, inaugurato nel 1987 dalla Regina Elisabetta II. Il volo, operato con l’Embraer 190 da 108 posti in codeshare con Lufthansa, sarà attivo dal lunedì al venerdì e la domenica per un totale di 11 frequenze a cui se ne aggiungeranno altre 10 operate dal Gruppo Lufthansa.

Questo volo, insieme alla nuova tratta su Ginevra, sempre da Francoforte, arricchisce l’offerta di tratte europee della compagnia che già vola dall’hub tedesco verso Graz, Linz, Innsbruck, Dresda, Katowice, Lussemburgo e Breslavia e dall’aeroporto di Monaco di Baviera verso Cluj, Ginevra, Lione, Nizza, Orly e Graz.

«Questo nuovo collegamento – ha commentato Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti – ci permette di raggiungere l’importante metropoli britannica operando su un aeroporto strategico, utilizzato in particolar modo dai viaggiatori business che si recano a Londra per affari. Questa nuova tratta conferma la fiducia del Gruppo in Air Dolomiti dando continuità allo sviluppo sulle tratte europee e intensificando ulteriormente il processo di completa armonizzazione delle operazioni della casa madre».

Il nuovo collegamento aderirà a Miles & More il programma per frequent flyer, permettendo ai viaggiatori di ottenere i vantaggi previsti dal programma.