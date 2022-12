Air Euopa cresce in Brasile grazie al codeshare con Azul

La compagnia aerea spagnola Air Europa ha firmato un accordo con il vettore brasiliano Azul Linhas Aéreas Brasileiras che permette di ampliare la sua presenza in Brasile, facilitando la connettività dagli aeroporti internazionali di San Paolo e Salvador de Bahía con altre nove città brasiliane.

Questa partnership rafforza una collaborazione nata nel 2014; Air Europa inserisce il proprio codice sui voli operati da Azul dall’aeroporto internazionale di San Paolo-Guarulhos verso Cuiabá, Confins, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Santos Dumont. Allo stesso modo collegherà Salvador de Bahía a Porto Seguro, Congonhas, Confins, Recife e Campinas.

Azul allo stesso tempo inserirà il suo codice sui voli operati da Air Europa tra Madrid e Lisbona, rafforzando così il piano di espansione della connettività internazionale.

Il direttore alleanze di Air Europa, Estelle Leray, ha definito l’accordo «un grande risultato per entrambe le compagnie, che consente di rafforzare la nostra crescita e consolidamento e di fornire ai passeggeri maggiori e migliori opzioni grazie ai numerosi benefici e vantaggi dati dall’accordo di codeshare. L’accordo siglato consente ad Air Europa di sviluppare e espandere la connettività aerea in Brasile e andare oltre le destinazioni già operate di San Paolo e Salvador de Bahia per trasportare i nostri clienti da entrambi gli aeroporti internazionali verso nuove città brasiliane».

Per André Mercadante, direttore alleanze e pianificazione di Azul, «è molto importante che Azul sottoscriva accordi con aziende internazionali, rafforzando strategia di networking che aumentando la rilevanza delle aziende coinvolte. Air Europa, partner già da diversi anni, dà più forza a questo progetto che per noi rappresenta un grande traguardo».

La firma di questo accordo si traduce in importanti vantaggi per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree, poiché non solo hanno maggiori e migliori opzioni nella pianificazione dei propri voli, ma godono anche dei vantaggi che il volo in codeshare comporta, come l’acquisto di un unico biglietto, un unico processo di fatturazione, collegamenti con un tempo di attesa minimo e la possibilità di accumulare miglia dai rispettivi programmi fedeltà per volare con entrambe le compagnie. Air Europa vola in Brasile con il suo aeromobile più moderno ed efficiente, il Boeing 787 Dreamliner, che riduce di 40 minuti il tempo di volo ed è in grado di consumare il 20% in meno di carburante rispetto ad altri modelli simili e abbattere le emissioni del 20%. Attualmente, la compagnia aerea opera quotidianamente su San Paolo e, in conformità con il piano di espansione e ripresa annunciato per quest’anno, riprenderà le sue operazioni a Salvador de Bahia a partire dalla metà di dicembre.