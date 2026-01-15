Air Europa potenzia i voli da Roma e Milano verso Madrid

Air Europa potenzia i voli da Roma e Milano verso Madrid
15 Gennaio 15:23 2026

Air Europa dal 1° giugno collegherà l’hub di Madrid-Barajas con Oviedo e Siviglia e incrementerà l’operatività dalla capitale spagnola verso Milano e Roma con il passaggio da due a tre dei collegamenti giornalieri dalle città italiane.

I voli saranno operati con aeromobili della flotta Boeing 737, garantendo la massima efficienza operativa e il comfort dei passeggeri.

Con queste operazioni la compagnia conferma la sua crescita sia sul mercato domestico sia in Europa. Per Oviedo e Siviglia, Air Europa prevede due frequenze giornaliere, che saranno attive durante tutto l’anno.

A supportare la crescita delle rotte europee anche la nuova tratta verso Ginevra, operativa dal prossimo giugno.

Parallelamente, va avanti il rafforzamento delle operazioni in Africa: nel corso della prossima estate verranno ripristinati i voli verso Marrakech e Tunisi, sarà inaugurata per la prima volta la rotta verso Tangeri e, a partire dal 24 giugno e con frequenza regolare, la città sudafricana di Johannesburg entrerà a far parte del network internazionale di Air Europa con tre voli settimanali.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Air Europa
  Articolo "taggato" come:
Air Europa
  Categorie
FlashVolare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Wizz Air, rotta low cost da Roma all’Arabia Saudita

Wizz Air, rotta low cost da Roma all’Arabia Saudita

Air France-Klm, svolta Ndc in Italia:
«Dialogo aperto con i big player»

Norwegian, operazione risparmio con una nuova società di leasing aereo