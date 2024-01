Air Europa, Scaffidi: «Il fatturato salirà quest’anno del 10%»

Un anno eccezionale il 2023 per Air Europa, la compagnia aerea del gruppo turistico Globalia, membro dell’alleanza SkyTeam, terza compagnia spagnola per numero di passeggeri trasportati dopo Iberia e Vueling ma seconda per fatturato globale, con 2,3 miliardi. Una crescita sia di fatturato che di passeggeri pari all’8% che conferma un average molto simile a quello del 2022.

«Le ottime performance dell’anno appena trascorso ci hanno fatto battere tutti i record, con efficientamento della flotta, nessun volo cancellato e una riorganizzazione che non ha tagliato risorse, ora a quota 3.500 persone – ha esordito Renato Scaffidi, general manager Italia Air Europa alla presentazione milanese al Padiglione d‘Arte Moderna – Il risultato dell’Italia, riconfermata secondo mercato più importante subito dopo la Spagna, è frutto del lavoro incessante fatto con il trade che ci ha premiato, dandoci fiducia e supporto. Ne siamo molto grati e siamo certi che questa proficua collaborazione proseguirà non solo nel 2024».

Il mercato italiano si è distinto con coefficienti di riempimento medio pari al 93%, sui voli tra Italia e Spagna, mentre sui voli intercontinentali ha raggiunto l’89%. Lima, Havana, Santo Domingo seguite da Colombia e Argentina, le destinazioni più richieste.

«Il 2024 sarà ancora più bello – ha continuato il manager – con un incremento dei risultati tra l’8 e il 10% sia in termini di fatturato che di passeggeri, come dimostra la crescita generale delle prenotazioni già in questa prima parte dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2023».

La previsione di Air Europa conta sul rafforzamento dell’offerta che incrementa i voli su Madrid da Milano Malpensa con una terza frequenza settimanale e, da giugno, apre i collegamenti anche da Venezia con due frequenze giornaliere.

Sempre più potenziato anche il lungo raggio, sostenuto dal rinnovamento della flotta con l’arrivo di quattro Boeing 787 Dreamliner nel corso dei prossimi sei mesi e dal rafforzamento dell’impegno ecosostenibile, in linea con il piano strategico 2023-2025 che guida la compagnia, premiata l’anno scorso per un Madrid-Amsterdam risultato il volo più ecosostenibile in Europa.

L’impegno si traduce anche in iniziative culturali e sociali, come ha dimostrato la presentazione avvenuta nelle sale del Pac di Milano che ospita la mostra ‘Argentina. Quel che la notte racconta al giorno’, di cui Air Europa è sponsor tecnico, e con la collaborazione, per il servizio catering, dell’impresa sociale Gruppo L’Impronta, associazione impegnata nel sostegno e nell’inserimento lavorativo di persone diversamente abili e fragili.

Quanto alle tempistiche di acquisizione del vettore da parte della multinazionale del settore aereo Iag, Renato Scaffidi chiarisce che «il nostro Piano strategico triennale riguarda Air Europa, senza nessuno». E, più in generale, in relazione alle tariffe aeree recentemente in forti oscillazioni, prevede che le stesse si stabilizzeranno presto.