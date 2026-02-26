Air Europa volerà da Bologna e Alghero a Madrid

Air Europa continua a investire sul mercato italiano. La compagnia aerea ha annunciato l’apertura di due nuove rotte estive da Bologna e Alghero verso Madrid, operative nei mesi di luglio e agosto. I collegamenti prevedono tre frequenze settimanali per ciascuna rotta e saranno operati con aeromobili Boeing 737-800.

Grazie a questi nuovi voli, i passeggeri in partenza da Bologna e Alghero potranno sfruttare l’hub di Madrid Barajas per raggiungere l’intero network di Air Europa verso le principali destinazioni delle Americhe, oltre alla nuova destinazione Johannesburg, rafforzando ulteriormente il ruolo strategico della capitale spagnola nei collegamenti a lungo raggio.

Nel corso dei mesi estivi, Air Europa arriverà a operare 62 voli settimanali dall’Italia verso Madrid, assicurando una copertura territoriale ampia e capillare. Oltre ai nuovi collegamenti italiani, Air Europa rafforza la propria rete internazionale estiva, ripristinando voli stagionali verso Tangeri, Tunisi, Marrakech e Atene, offrendo così una maggiore varietà di destinazioni ai propri passeggeri e ampliando l’offerta complessiva di posti disponibili.

Complessivamente, queste rotte generano oltre 700 voli andata/ritorno e un’offerta aggiuntiva di circa 130mila posti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Air Europa