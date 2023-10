Air France-Klm salva Sas:

acquisito il 20% delle quote

Prosegue la campagna acquisti di Air France-Klm tra le consorelle europee: dopo la preannunciata partecipazione in Tap, i franco-olandesi fanno il loro ingresso nell’azionariato della compagnia aerea scandinava Sas per il suo salvataggio dal fallimento, acquisendo il 20% di quote. Farà parte di una cordata guidata dal fondo americano di private equity Castlelake Lind Invest che entrerà col 36% di azioni, mentre lo Stato danese dovrebbe limitarsi a mantenerne il 26%.

L’annuncio è arrivato dalla stessa Sas, dopo che davanti al tribunale americano era stata avviato la procedura di fallimento per un insanabile squilibrio tra costi e ricavi. Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea francese, l’investimento complessivo per portare a termine l’operazione si attesta sui 1,170 miliardi di dollari, di cui circa 144 milioni verranno versati da Air France-Klm.

L’interesse del Gruppo franco-olandese nei confronti di Scandinavian Airlines era palese da tempo anche perché, come ha confermato in una nota lo stesso ceo di Af-Klm, Ben Smith, questa consistente partecipazione azionaria le «permetterà di presidiare al meglio tutto il Nord Europa e migliorare la connettività di gran parte dell’Europa occidentale», di fatto contendendosi le quote di mercato sia con competitor di linea come Lufthansa (quest’ultima ancora in bilico per l’operazione Ita Airways), che con vettori low cost come Ryanair.

Soddisfazione espressa da Carsten Dilling, chairman of the board di Sas: «Questo è un passaggio molto importante per il nostro piano di trasformazione e rilancio. La solidità finanziaria che verrà acquisita con questi nuovi partner ci permetterà di uscire dal Chapter 11 e affrontare con maggior serenità le nuove sfide. Saremo una compagnia ancora più forte e competitiva».

Anche il presidente di Sas, Anko van der Werff, giudica questa operazione «una pietra miliare nella storia recente della compagnia aerea scandinava che potrà avere nuove opportunità di crescita».

Prima conseguenza di questa importante transazione, sarà l’uscita della Sas dall’alleanza Star Alliance per entrare in Skyteam, di cui Air France-Klm è uno dei principali player, potenziandone così le opportunità per tutti i passeggeri frequent flyer che fruiscono dei benefici del network.