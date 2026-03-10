Air France lancia la campagna “Elegance is a journey”

Celebrare l’identità unica del brand e l’esperienza di viaggio, sia a bordo che a terra, esaltando il posizionamento Premium. “Elegance is a journey” è il claim della nuova campagna pubblicitaria presentata da Air France, che punta a sostenere ulteriormente la sua strategia di posizionamento verso l’alto di gamma e accompagnare il lancio dei suoi nuovi prodotti. Composta da 11 visual e video, sarà progressivamente diffusa in tutta la Francia e in diversi mercati strategici della compagnia aerea, tra cui l’Italia.

Ideata in collaborazione con l’agenzia Aura by Omnicom, la campagna mette in risalto il talento dei professionisti creativi francesi e riflette l’ambizione della compagnia: offrire ai propri clienti il meglio della Francia e portare l’eleganza a nuovi livelli.

L’introduzione del wifi gratuito ad alta velocità a bordo, un nuovo topper per garantire un maggior comfort nella cabina Business e lo champagne offerto in tutte le classi di viaggio, sono solo alcuni dei prodotti e servizi presentati, che dimostrano l’impegno di Air France nel offrire un’esperienza eccezionale a tutti i suoi clienti.

La testimonianza di un’attenzione all’eccellenza anche nei minimi dettagli.