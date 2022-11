Air France svela le prime novità dell’estate 2023

Air France svela le prime nuove rotte della sua programmazione estiva 2023 (aprile-ottobre), caratterizzata da un aumento del servizio verso l’Africa orientale.

A partire dal 12 giugno prossimo, la compagnia francese inaugurerà una nuova rotta da Parigi-Charles de Gaulle a Dar Es Salam (Tanzania) come continuazione del servizio per Zanzibar (anch’essa situata in Tanzania). Il servizio sarà operato tre volte a settimana con un Boeing 787-9, dotato di 30 posti in Business, 21 posti in Premium Economy e 225 posti in Economy.

Da Parigi si partirà alle 10.20 il lunedì, mercoledì e sabato. Da Dar Es Salam alle 23.50 il lunedì, mercoledì e sabato.

Sempre a partire dal 12 giugno 2023 Nairobi, la capitale del Kenya, beneficerà di un servizio nostop in entrambe le direzioni, con un volo giornaliero da/per Parigi-Charles de Gaulle, rispetto agli attuali sei voli settimanali. Questi voli saranno operati da un Boeing 787-9.

Dalla prossima estate, Air France offrirà un programma di voli più fitto più a sud tra Parigi-Charles de Gaulle e Antananarivo (Madagascar) con cinque voli settimanali nostop rispetto agli attuali quattro. I voli da e per il Madagascar saranno operati per la prima volta da un Airbus A350-900, dotato di 34 posti in Business, 24 in Premium Economy e 266 posti in Economy.

Inoltre, il proseguimento del servizio tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-Newark (Usa) e tra Parigi-Charles de Gaulle e Hong Kong (Cina).