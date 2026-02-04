Air India: problemi all’alimentazione, controlli sui Boeing 787

Sette mesi dopo spunta la pista degli interruttori di alimentazione a cherosene. Air India annuncia controlli su tutti i 33 Boeing 787, dopo la segnalazione di un aereo messo a terra per un difetto simile a quello che potrebbe aver causato il tragico incidente del giugno 2025, quando un Dreamliner diretto a Londra si era schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad: morte 241 delle 242 persone a bordo e 19 a terra.

A riportare la notizia L’Echo Touristique, che cita una nota interna della compagnia visionata dall’Afp.

IL FATTO

Lunedì Air India ha bloccato un Boeing 787-8, decollato da Londra per Bengaluru, atterrato senza problemi. Dopo l’atterraggio però i piloti hanno segnalato un comportamento anomalo del selettore di alimentazione del carburante per il motore sinistro. Secondo diverse fonti, il problema si sarebbe verificato durante la fase di avviamento del motore: il selettore sarebbe rimasto in posizione normale solo dopo tre tentativi, tornando alla posizione di spegnimento due volte prima di raggiungerla.

In seguito a questa segnalazione, il dipartimento di ingegneria “ha inoltrato il caso a Boeing per un esame prioritario e la questione è stata comunicata all’autorità di regolamentazione dell’aviazione, la Dgca“, come ha spiegato Air India in un comunicato stampa. L’ispezione è a scopo precauzionale e quelle effettuate finora sull’aeromobile non hanno rivelato anomalie. Da Boeing nessun commento.

Nel rapporto pubblicato il 12 luglio, in merito all’incidente mortale del Boeing 787 Dreamliner, l’Air Accidents Investigation Branch (Aaib) aveva rivelato che gli interruttori di alimentazione del carburante per entrambi i motori erano stati commutati quasi simultaneamente in posizione “off” subito dopo il decollo. Il report non specificava se il guasto dell’interruttore sia stato causato da manovre del pilota o da altri malfunzionamenti.

Tuttavia, l’Aaib ha rivelato, sulla base della trascrizione del registratore vocale della cabina di pilotaggio, che uno dei piloti aveva chiesto all’altro perché avesse “interrotto l’alimentazione del carburante” e che quest’ultimo aveva risposto “di no“.

Due associazioni di piloti di linea indiane hanno comunque respinto queste conclusioni, che implicherebbero un errore umano. Le autorità locali non hanno ancora pubblicato un rapporto definitivo sull’incidente.